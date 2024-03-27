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  4. Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü

Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 09:16
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Son olarak Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sancaktutan bu defa ilginç tarzıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu düğmelerini sonuna kadar açıp ayna karşısında poz verdi.

Ya Çok Seversen, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi başarılı yapımlarda rol alan ve cesur sahneleri ile çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan bu defa ilginç tarzıyla gündem oldu.

Çok konuşulan dizinin setinden paylaşım yapınca gündem oldu Çok konuşulan dizinin setinden paylaşım yapınca gündem oldu


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SON POZLARI OLAY OLDU

Üzerine ceket giyen Hafsanur Sancaktutan ceketinin düğmelerini sonuna kadar açtı. Kombinini aynı renk bir pantolon ve aynı tonlarda bir blazer ile tamamlayan ünlü oyuncu takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Mükemmelsin' gibi yorumlar yapıldı.
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Rizelidir.
Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.
2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.
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Hafsanur Sancaktutan Kerem Bürsin duman karakteri
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