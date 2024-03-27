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  4. Ömer dizisi setinden paylaşım! Sinem Kobal'ın set pozu heyecanlandırdı

Ömer dizisi setinden paylaşım! Sinem Kobal'ın set pozu heyecanlandırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.03.2024 07:18
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Uzun bir süredir TV ekranlarından uzak olan Sinem Kobal'ın Ömer setinden paylaşım yapması bile hayranlarını heyecanlandırdı. Kızıyla birlikte Ömer dizisi setinden fotoğraf paylaşan güzel oyuncunun işte sete gitme sebebi...

Ömer dizisi setinden paylaşım! Sinem Kobal'ın set pozu heyecanlandırdı

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirdikten sonra setlerden uzak kalmıştı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Ömer setini ziyaret etti.

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri olan Sinem Koba'ın set pozu uzun süredir ekranda olmaması sebebiyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada paylaşımda bulunarak takipçilerin beğenisini kazanan Sinem Kobal'ın set ziyareti ekrana döneceğini düşündürse de fotoğrafta yer alan not bu duruma soru işareti bıraktırdı.

Sinem Kobal paylaşımına "Dayıya ziyaret" notunu düştü. Kobal Ömer dizisi yönetmeni Ömer Karcı ile yakın dost.

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