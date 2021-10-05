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Yağ mantısı nasıl yapılır? Yağ mantısı malzemeleri neler?

05.10.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin afiyetle tüketilen yemeklerinden biri olan yağ mantısı çıtır çıtır hamuru ile tadan kişiye tam bir lezzet şöleni yaşatıyor. Yağ mantısı hazırlarken yarım paket yaş maya, 300 gr kıyma, 3-4 diş dövülmüş sarımsak gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte yağ mantısı tarifi...

Yağ mantısı için kıymalı harcı dolapta bekletirseniz harç daha lezzetli olur. Hamuru hazırlamak için kullanacağınız suyu ılık kullanmak hamurun mayalanma süresini azaltır. Yağ mantısının içini hazırlamak için 300 gr kıyma, karabiber, tuz ve 1 adet kuru soğan gerekli. İşte yağ mantısı tarifi...

YAĞ MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için: * Yarım paket yaş maya * 2 yemek kaşığı sıvı yağ * 1 adet yumurta * Maya için 1,5 – 2 su bardağı ılık su * 2 yemek kaşığı yoğurt * Yeterince elenmiş beyaz un * Tuz İçi için: * 300 gr kıyma * Karabiber * Tuz * 1 adet kuru soğan (rendelenmiş) Sosu İçin: * 1,5 yemek kaşığı domates salçası * Tuz * 1 su bardağı veya daha fazla su * 1 tatlı kaşığı biber salçası * Kuru nane, pul biber * 3 yemek kaşığı sıvı yağ Yoğurt Sosu için: * 1 kg çırpılmış yoğurt * Tuz * 3-4 diş dövülmüş sarımsak Kızartmak için: * Sıvı yağ

YAĞ MANTISI NASIL YAPILIR?

YAĞ MANTISI NASIL YAPILIR?
Yoğurt, sıvı yağ, maya, yumurta, su, un ve tuzu karıştırın. Kulak memesinden daha yumuşak kıvamda hamur elde edin. Sonrasında üzerini örtün ve yaklaşık olarak 1 saat mayalanmaya bırakın. Bu esnada iç malzemeleri hazırlamak için kolları sıvayın.
Yoğurt ve ezilmiş sarımsakları çırpın. Salçaları bir tavada yağ içinde kavurun. Üzerine su ve baharatları ekleyerek pişirin. Mayalanan hamuru iki eş parçaya bölün. Her parçayı oklava yardımı ile büyükçe açın. Sonrasında hamurun yarısına minik minik kıymalı içi yerleştirin. Hamurun diğer kısmının üstünü örtün ve kapatın.
Sonrasında hamur çay bardağı ile keserek yuvarlak mantılar elde edin. Karelere bölüp mantı şeklinde de kesebilirsiniz. Kızgın ve bol yağda puf puf olana kadar kızartın. Fazla yağı alması için üzerine havlu kağıt alın. Servis tabağına alın ve üzerine bol salçalı sos ile yoğurt dökün. Afiyet olsun...
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