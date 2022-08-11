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  4. Yağmur Atacan karısı Pınar Altuğ'un bikini halini paylaştı! "Direnemiyorum ben yaşlanacağım"

Yağmur Atacan karısı Pınar Altuğ'un bikini halini paylaştı! "Direnemiyorum ben yaşlanacağım"

11.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ yaz aylarını teknede geçiriyor. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran çift sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ teknede de sporunu aksatmıyor ve fiziğiyle yıllara meydan okuyor. Altuğ'un fiziği haber olunca eşi Yağmur Atacan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eşinden küçük olmasıyla sık sık gündeme gelen Atacan "Direnemiyorum ben yaşlanacağım" dedi.

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la evlendi. Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti yaz aylarında teknede keyif yapıyor. Fit halleriyle sık sık gündem olan oyuncu, bikinili haliyle görüntülendi. 47 yaşındaki Pınar Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ bu tarz yorumlardan yapılan bir haberi eşi Yağmur Atacan'a gösterdi. 30 yaşındaki Atacan da karısının bikinili halini paylaşarak yaş farkını ti'ye aldı.

YAŞ FARKINA GÖNDERME

Eski oyuncu Yağmur Atacan paylaşımında şunları söyledi:
"Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım."

"SEVDİK, AŞIK OLDUK"

"SEVDİK, AŞIK OLDUK"
Eşi ile arasındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasına rağmen mutlu evliliği hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik."
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok akıllı bir adamsın yağmur. İşini rolünü çok iyi biliyorsun tebrikler.

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