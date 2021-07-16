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Yakışıklı erkek algısı değişiyor! Maskülen görüntü ortadan kalkıyor

16.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990-2000 yılları arasında ‘yakışıklı erkek’ denildiğinde pek çok kişinin aklına Brad Pitt ya da Leonardo DiCaprio gibi isimler geliyordu. O dönemde aslında sarışın ve renkli gözlü Batılı erkek imajı kadınların ilgisini çekiyordu. Değişen sinema ve moda sektörünün döngüsü ‘mükemmel erkek’ tanımını farklılaştırdı.

Güzellik algısı son yıllarda oldukça değişik bir boyuta taşındı. Dünyaca ünlü markalar farklılıkları ve alışılmışın dışına çıkan modelleri kampanyalarında kullanmaya başladı. Sizler için moda sektöründe tabuları yıkan erkek modelleri araştırdık.

ONLAR FARKLILIKLARIYLA BEĞENİLİYOR

BEN JAMES

BEN JAMES
Beden olumlama aktivisti ve TikTok fenomeni olan Ben James, 2019 yılında büyük beden bir model olarak dünyaca ünlü markanın reklam yüzü oldu. Bedeniyle barışık olduğunun altını çizen James, “Benim işlerim hem erkek çocuklarına hem de yetişkin erkeklere rahatlık ve güven sağlıyor. Onlara istendiklerini ve değerli olduklarını anlatıyor” dedi.

ELLIOT BROWN

ELLIOT BROWN
Çocukken çillerini kapatmak için türlü yollara başvuran Brown, şimdi bu özelliği sayesinde podyumların aranılan isimlerinden biri olmayaı başardı. Kızıl saçları ve vücutunun çeşitli yerlerindeki çilleriyle hayranlık uyandıran Brown, dünyaca ünlü moda dergilerinin kapaklarını süsledi.

MEKHI ALANTE LUCKY

MEKHI ALANTE LUCKY
Sosyal medyada polis tarafından çekilen bir sabıka fotoğrafının sızmasıyla ünlü oldu. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise farklı göz renklerine sahip olması olarak biliniyor.

RICK GENEST

RICK GENEST
Kanadalı sanatçı ve manken olan Genest ''Zombie Boy'' lakabı ile de biliniyor. Genest, vücudunun çoğunluğunu kapsayan iskelet dövmeler ile oldukça sıra dışı görünüm sergileyen modellerden biri.

STEPHEN THOMPSON

STEPHEN THOMPSON
Özellikle sosyal medyada Antik Yunan heykellerine benzetilen Thompson, aslında hayatı boyunca hiçbir zaman modellik yapmayı düşünmediğini dile getiriyor. Bir fotoğrafçının onu keşfetmesiyle bütün kariyeri başladı. Albino hastalığı bulunan yakışıklı model, farkındalık yaratmak için sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Model
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