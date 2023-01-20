Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, Şahraman galasında! Tarzı hiç beğenilmedi

20 Ocak günü Netflix'te yayınlanacak olan yerli proje Şahmaran'ın galası gerçekleşti. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran galasında başrollere bir bakanlar bir daha baktı.

Yalı Çapkını dizisiyle bir süredir gündemde olan Mert Ramazan Demir'in kıyafeti de sosyal medyayı salladı.

Tamamen siyah giyinen Demir'in tarzı pek beğenilmedi. Fuları, siyah bol pantolonu ve deri ceketiyle uzaklara bol bol bakış atan Mert Ramazan Demir sosyal medyanın diline düştü.

Mert Ramazan Demir'i görenler "Mert styling kim Allah aşkına ya", "Mert bu ne hal", "Şaka olsun diye yapılmış styling" yorumları yaptı.

Yakışıklı oyuncunun tarzını beğenen hayranları da mevcuttu.