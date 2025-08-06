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Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark...

Süper Lig'de yeni sezonda birbirinden yetenekli dünyaca ünlü yıldızlar top koşturacak. Yeni sezon öncesi yapay zeka ligin sonunda oluşacak gol krallığı yarışına dair bir tahminde bulunurken ilk 6 sırayı açıkladı. İşte detaylar...

Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark...
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kalmış durumda. 2025/26 sezonunda kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ederken birbirinden yıldız isimler Süper Lig'de boy gösterecek.

Mynet Anket Süper Lig 2025/26 Sezonu Gol Kralı Kim Olacak?
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Victor Osimhen (Galatasaray)
Jhon Duran (Fenerbahçe)
Tammy Abraham (Beşiktaş)
Paul Onuachu (Trabzonspor)
Mauro Icardi (Galatasaray)
En-Nesyri (Fenerbahçe)
Bu anket 11 saat 54 dakika sonra sonlanacaktır.
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4 BÜYÜKLERE YILDIZ GOLCÜLER

Yapay zeka Süper Lig de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark... 1

Özellikle Galatasaray'ın Osimhen, Fenerbahçe'nin Jhon Duran, Beşiktaş'ın Abraham ve Trabzonspor'un Onuachu transferleri sonrası yapay zekaya kimin gol kralı olacağı soruldu.

Yapay zeka, yeni sezonda gol krallığı yarışının ilk 6 sırasını tahmin etti.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE GOL KRALLIĞI YARIŞI
Canlı Skor

Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark... G1

6 - Tammy Abraham (Beşiktaş) / 15–17 gol

Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark... G2

5 - En-Nesyri (Fenerbahçe) / 17–19 gol

Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark... G3

4 - Paul Onuachu (Trabzonspor) / 18–20 gol

Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark... G4

3 - Mauro Icardi (Galatasaray) / 21–23 gol

Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark... G5

2 - Jhon Duran (Fenerbahçe) / 26–28

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