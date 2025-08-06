Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonun gol kralını açıkladı! Sıralamada büyük fark...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kalmış durumda. 2025/26 sezonunda kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ederken birbirinden yıldız isimler Süper Lig'de boy gösterecek.
Özellikle Galatasaray'ın Osimhen, Fenerbahçe'nin Jhon Duran, Beşiktaş'ın Abraham ve Trabzonspor'un Onuachu transferleri sonrası yapay zekaya kimin gol kralı olacağı soruldu.
Yapay zeka, yeni sezonda gol krallığı yarışının ilk 6 sırasını tahmin etti.
6 - Tammy Abraham (Beşiktaş) / 15–17 gol
5 - En-Nesyri (Fenerbahçe) / 17–19 gol
4 - Paul Onuachu (Trabzonspor) / 18–20 gol
3 - Mauro Icardi (Galatasaray) / 21–23 gol
2 - Jhon Duran (Fenerbahçe) / 26–28
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