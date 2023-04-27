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  4. Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay yarattı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz ama..”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay yarattı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz ama..”

27.04.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da doğup Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde hayatlarını devam ettiren 22 yaşındaki yapışık ikiz kardeşler Lupita ve Carmen Andrade doğduklarından itibaren her anlarında birlikteydi. İkili hayatlarını birlikte yaşamanın nasıl bir şey olduğunu ve flört hayatları ile cinsel yaşamlarına dair ilginç itiraflarda bulundu.

Doğuştan yapışık ikiz olarak dünyayda gelen kız kardeşler Lupita ve Carmen Andrade ölümcül riskler taşıdığı için cerrahi operasyonla birbirlerinden ayrılmadılar. Kız kardeşler aynı pelvisi, üreme sistemini, karaciğeri ve kan akışını paylaşıyorlar. Aynı zamanda kendilerine ait bir bacakları bulunan ikizler çocukken nasıl oturacaklarını ve bacaklarını nasıl çalıştıracaklarını öğrenmek için fizik tedavi gördüler. İkiz kardeşler ilk adımlarını ise 4 yaşındayken atmayı başardı. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hayatı birlikte paylaşmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden ikiz kardeşler aşk hayatlarına dair yaptıkları itirafla çok konuşuldu.

BİRİ ASEKSÜEL DİĞERİ İSE AŞIK

Hayatlarındaki tüm zorlukları birlikte aştıklarını ifade eden ikiz kardeşler söz konusu aşk hayatı olduğunda ise birbirinden farklı görüşlere sahip. Carmen’in Daniel adında bir erkek arkadaşı varken Lupita ise kendisini aseksüel olarak tanımlıyor.
Flört uygulamasında gerçek aşkı aradığını dile getiren Carmen, “Yapışık ikiz olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Bu konuda çok fazla fetiş mesajları aldık. Daniel ile sevgili olduk. İkizimle ortak bir vajinayı kullanıyoruz. Bu yüzden Daniel ile cinsel bir yakınlaşmamız yok. Daniel ve ben çocukları seviyoruz ama kendimize ait bir çocuk istemiyoruz. Lupita ve ben hamile kalamayız, endometriozisimiz var ve ayrıca adet görmemizi engelleyen bir hormon engelleyici kullanıyoruz” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik yapışık ikizler

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