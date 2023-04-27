Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay yarattı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz ama..”

Doğuştan yapışık ikiz olarak dünyayda gelen kız kardeşler Lupita ve Carmen Andrade ölümcül riskler taşıdığı için cerrahi operasyonla birbirlerinden ayrılmadılar. Kız kardeşler aynı pelvisi, üreme sistemini, karaciğeri ve kan akışını paylaşıyorlar. Aynı zamanda kendilerine ait bir bacakları bulunan ikizler çocukken nasıl oturacaklarını ve bacaklarını nasıl çalıştıracaklarını öğrenmek için fizik tedavi gördüler. İkiz kardeşler ilk adımlarını ise 4 yaşındayken atmayı başardı. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hayatı birlikte paylaşmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden ikiz kardeşler aşk hayatlarına dair yaptıkları itirafla çok konuşuldu.

BİRİ ASEKSÜEL DİĞERİ İSE AŞIK

Hayatlarındaki tüm zorlukları birlikte aştıklarını ifade eden ikiz kardeşler söz konusu aşk hayatı olduğunda ise birbirinden farklı görüşlere sahip. Carmen’in Daniel adında bir erkek arkadaşı varken Lupita ise kendisini aseksüel olarak tanımlıyor.