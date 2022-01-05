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  4. Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal yıllara meydan okuyor

Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal yıllara meydan okuyor

05.01.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizileri Ayrılsak da Beraberiz ve Yarım Elma'da canlandırdığı karakterlerle hafızalardan silinmeyen başarılı oyuncu Janset Paçal'ı adeta zamana meydan okuyor. 50 yaşına giren ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

TRT'de 1999-2004 yılları arasında ekrana gelen unutulmaz dizi Ayrılsak da Beraberiz ile tüm Türkiye'de adını duyuran başarılı oyuncu Janset, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

JANSET'İ GÖRENLER İNANAMIYOR

Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz'in ardından 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlanan Yarım Elma dizisiyle hafızalardaki yerini sabitledi.
Komedi ve dram türündeki dizi ikiz kız kardeşler Gonca ve Yonca'nın hayatını konu edindi.
Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın hayatı bir gün karşısına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın çıkmasıyla değişir.
Gonca bir anda İstanbul'a gelir ve Yonca'yı bulur.
Başlarda Yonca bunu kabullenmese de ikiz kardeşini evine davet eder ve birlikte yaşamaya başlarlar.
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