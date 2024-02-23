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  4. Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 08:42 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yarışmasındaki isimler zaman zaman son halleriyle gündem oluyor. Bu isimlerden biri de 2016 yılında yarışan ve şampiyon olan Emre Sertkaya oldu. Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışan Sertkaya sempatik halleri ve güçlü sesi ile yarışmaya damga vurmuştu. O Ses Türkiye şampiyonunun son hali herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışması O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Emre Sertkaya yarışmada seslendirdiği 'Minnet Eylemem ve Haydi Gel İçelim' şarkıları ile hafızalara kazındı.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

2016 yılında katıldığı yarışmada Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başaran Emre Sertkaya seçimini Hakan-Gökhan Özoğuz'dan yapmıştı.
20 yaşında şampiyon olan Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.
Yarışmanın ardından Türkiye'den Paris'e taşınan Sertkaya saçlarını boyattı ve imaj değiştirdi.
Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı.
Sertkaya'ya sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl değişim', 'Başkası sandım' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı emre sertkaya
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