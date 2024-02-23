Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışması O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Emre Sertkaya yarışmada seslendirdiği 'Minnet Eylemem ve Haydi Gel İçelim' şarkıları ile hafızalara kazındı.



SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

2016 yılında katıldığı yarışmada Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başaran Emre Sertkaya seçimini Hakan-Gökhan Özoğuz'dan yapmıştı.

20 yaşında şampiyon olan Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.

Yarışmanın ardından Türkiye'den Paris'e taşınan Sertkaya saçlarını boyattı ve imaj değiştirdi.

Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı.