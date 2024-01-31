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    4. Yasak aşk kanlı bitti! Evli futbol antrenörü ilişki yaşadığı hakemi 32 kez bıçaklayarak öldürdü... Cesedi ormanlık alana atıp kaçtı

    Yasak aşk kanlı bitti! Evli futbol antrenörü ilişki yaşadığı hakemi 32 kez bıçaklayarak öldürdü... Cesedi ormanlık alana atıp kaçtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 10:14 | Son Güncelleme:
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    Almanya'da ilişki yaşadığı ortaya çıkan evli bir futbol antrenörü ve hakemin yasak aşkı kanlı bitti. 43 yaşındaki futbol antrenörünün cinsel birliktelik yaşadıktan sonra hakemi 32 kez bıçaklayarak öldürdüğü ve cansız bedenini ormanlık bir alana attığı ortaya çıktı. Olayın ardından futbol antrenörü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Helmstedt kentindeki bir ormanlık alanda futbol hakemliği yapan Kezhia Henke'nin cansız bedenine ait kalıntılara rastlandı. Polisin cansız bedeninin bulunmasından sonra yaptığı araştırmalarda adı sadece Tino olarak açıklanan 43 yaşındaki futbol antrenörü ve hakemin ilişkisi ortaya çıktı.

    Kesfet

    YASAK AŞK CİNAYETİ

    19 yaşındaki futbol hakemi Kezhia, sanık Tino B'yi Kloetze'deki bir kulüpte antrenör olarak çalıştığı için tanınmıştı. İkili birlikte Wolfsburg'taki bir maçı izlemeye gittikten sonra Henke bir daha görülmedi. Tino, genç kızın eve dönmemesi üzerine sorgulandığında onu minibüsle yere bıraktığını ancak onu bir daha hiç görmediğini iddia etti.

    Genç kadının cansız bedenini ormanlık bir alanda göğsünden ve karnının üst kısmının ortasından 32 kez bıçaklanmış halde bulundu. Yargıçlar, Kezhia'nın kendisini bıçak zoruyla seks yapmaya zorladığı ve kendisini savunurken kendisinin de bıçaklandığı yönündeki savunmasını reddetti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Almanya Antrenör
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