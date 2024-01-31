Yasak aşk kanlı bitti! Evli futbol antrenörü ilişki yaşadığı hakemi 32 kez bıçaklayarak öldürdü... Cesedi ormanlık alana atıp kaçtı

19 yaşındaki futbol hakemi Kezhia, sanık Tino B'yi Kloetze'deki bir kulüpte antrenör olarak çalıştığı için tanınmıştı. İkili birlikte Wolfsburg'taki bir maçı izlemeye gittikten sonra Henke bir daha görülmedi. Tino, genç kızın eve dönmemesi üzerine sorgulandığında onu minibüsle yere bıraktığını ancak onu bir daha hiç görmediğini iddia etti.