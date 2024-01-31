Yasak aşk kanlı bitti! Evli futbol antrenörü ilişki yaşadığı hakemi 32 kez bıçaklayarak öldürdü... Cesedi ormanlık alana atıp kaçtı

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Helmstedt kentindeki bir ormanlık alanda futbol hakemliği yapan Kezhia Henke'nin cansız bedenine ait kalıntılara rastlandı. Polisin cansız bedeninin bulunmasından sonra yaptığı araştırmalarda adı sadece Tino olarak açıklanan 43 yaşındaki futbol antrenörü ve hakemin ilişkisi ortaya çıktı.
19 yaşındaki futbol hakemi Kezhia, sanık Tino B'yi Kloetze'deki bir kulüpte antrenör olarak çalıştığı için tanınmıştı. İkili birlikte Wolfsburg'taki bir maçı izlemeye gittikten sonra Henke bir daha görülmedi. Tino, genç kızın eve dönmemesi üzerine sorgulandığında onu minibüsle yere bıraktığını ancak onu bir daha hiç görmediğini iddia etti.
Genç kadının cansız bedenini ormanlık bir alanda göğsünden ve karnının üst kısmının ortasından 32 kez bıçaklanmış halde bulundu. Yargıçlar, Kezhia'nın kendisini bıçak zoruyla seks yapmaya zorladığı ve kendisini savunurken kendisinin de bıçaklandığı yönündeki savunmasını reddetti.