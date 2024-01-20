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    4. 'Yaşayan Nostradamus' olarak biliniyor! Kral Charles'ı sağlık sorunları konusunda uyarmıştı... Athos Salome'nin 2024 kehanetleri gündem oldu

    'Yaşayan Nostradamus' olarak biliniyor! Kral Charles'ı sağlık sorunları konusunda uyarmıştı... Athos Salome'nin 2024 kehanetleri gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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    Bir dizi öngörüsü gerçekleştikten sonra 'Yaşayan Nostradamus' lakabına kavuşan Brezilyalı kahin Athos Salome'un İngiltere Kralı Charles'e yönelik sağlık sorunlarını tahmin etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Prostat büyümesi nedeniyle Kral Charles'ın ameliyat olacağının bilgisinin paylaşılması üzerine gözler kehaneti bir kez daha tutan Salome'a çevrildi. Brezilyalı kahinin 2024 kehanetleri çok konuşulacak cinsten.

    Athos Salome'ye, kehanetlerinin birçoğunun gerçekleşmesinden sonra 'Yaşayan Nostradamus' lakabı verildi. Koronavirüsü , Elon Musk'un artık X olan Twitter'ı satın almasını ve hatta Kraliçe'nin ölümünü önceden tahmin ettiğini iddia eden edilen kahin yine adından söz ettirmeyi başardı.


    Kesfet

    Kahin, saray tarafından Kral'ın sağlık sorunlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadan Kral Charles'ı prostatı ve cinsel organları konusunda, "Kral III. Charles'ın sağlığıyla ilgili endişeliyim. Kralın idrar ve cinsel sisteminin yanı sıra prostat ve cinsel organlarıyla ilgili komplikasyonlar konusunda da ekstra dikkatli olması gerekiyor" diyerek uyarmıştı.

    2024 KEHANETLERİ GÜNDEM OLDU

    2024 KEHANETLERİ GÜNDEM OLDU

    Salome'ın 2024 yılı için tahminleri de gündem olmayı başardı. 2024 yılının hareketli bir yıl olacağını dile getiren Salome, gelecek yılın uzaylılar, robot isyanı, küresel felaket ve aynı zamanda umutla birlikte insanlık tarihinde yeni bir sayfa olacağını söyledi.

    Kahin, öngörüleri nedeniyle paniğe yol açmak istemediğini, harekete geçme çağrısı ve "düşünceyi sarsmak" istediğini belirtmekte ısrar ediyor. Tahminlerinin hiçbirinin kesin olmadığını ve olumlu çözümlerin bunları değiştirme ihtimalinin her zaman bulunduğunu açıkladı.

    UZAYLILARLA TEMAS

    UZAYLILARLA TEMAS

    Medyum insanlarla uzaylıların "bir teleskop ağı tarafından yakalanan şifreli sinyaller" aracılığıyla iletişim kuracaklarını iddia etti.Buna göre "zengin materyallerle dolu bir asteroidin" keşfedilmesinin ardından yeni bir uzay yarışı ateşlenecek.

    3. DÜNYA SAVAŞI

    3. DÜNYA SAVAŞI

    Salome, küresel çatışmalar söz konusu olduğunda bunun "3. Dünya Savaşı'nın Güney Çin Denizi'ndeki bir olay ya da büyük bir siber saldırı tarafından aniden tetiklenmesi ve Çin ile Rusya arasındaki kavganın topyekun bir savaşa dönüşmesiyle acil bir gerçeklik" olduğunu iddia ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    kahin
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