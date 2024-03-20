Yatırımlarını gayrimenkule yatırıyorlar! Fahriye Evcen lüks evinin manzarasını paylaştı!

Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında beraber rol alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in burada başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisi sonrası Aşk Sana Benzer filminde de başrolleri paylaşmışlardı.
Mutlu evlilikleri ve iki oğluyla sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile sık sık gündeme geliyorlar.
Kazandıklarını gayrimenkule yatıran Özçivit çifti beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.
İkiliden Fahriye Evcen Instagram hesabından evinin manzarasını paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.
Oyuncunun evinin manzarasına hayranları tarafından yorum yağdı. Hayranları oyuncunun evinin manzarasına, "Manzarası güzelmiş", "Evin manzarası gayet güzel" gibi yorumlar yaptı.