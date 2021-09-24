Yavuz Bingöl'ün manken kızını görenler şoke oluyor! Babasının yanından ayrılmıyor

56 yaşındaki ünlü müzisyen Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl büyüdü. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi... Yavuz Bingöl, kızı ve torunuyla verdiği samimi pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
BİNGÖL AİLESİNİN MUTLULUK POZLARI:
Yavuz Bingöl'ün tek çocuğu olan Türkü Bingöl, ABD'de Okul Öncesi Çocuk Psikolojisi eğitimi görürken, bir yandan da fotomodellik yaptı.
Türkü Bingöl, Amerika'da çeşitli defilelerde podyuma çıktı.
Bingöl, ayrıca fuarlarda hostes olarak çalıştı.
Türkü Bingöl, Türkiye'ye dönünce uzun süre birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile dünyaevine girdi.
Çiftin, bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
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