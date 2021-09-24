Yavuz Bingöl'ün manken kızını görenler şoke oluyor! Babasının yanından ayrılmıyor

56 yaşındaki ünlü müzisyen Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl büyüdü. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi... Yavuz Bingöl, kızı ve torunuyla verdiği samimi pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.