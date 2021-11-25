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Yedigöller Milli Parkı, doğal güzelliğiyle mest etti! Sonbaharda turistler akın etti

25.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Yedigöller Milli Parkı, son iki ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Yedigöller Milli Parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği önemli çekim alanlarından biri oldu.

HAZAN MEVSİMİNİN SON GÜNLERİNDE KEYFİ YAŞADILAR

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun orman denizi olarak bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda hazan mevsiminin son günleri yaşanırken, yüksek kesimlerinde yağan karla birlikte kış mevsimi hakim olmaya başladı.
İsmini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli 7 gölden alan milli parkı, sonbaharın yoğun yaşandığı eylül ayının sonundan itibaren yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı tatilci ziyaret etti.
Özellikle hafta sonları yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park etmekte zorlandı.
Bölgede görev yapan jandarma ve milli park görevlileri, sık sık tatilcilere park uyarısında bulundu.
Günübirlik ya da milli park içerisinde bulunan bungalovlarda, çadır ve karavanlarda konaklamak için gelenler tatillerinin keyfini, kuş seslerinin, yeşilin, sarının ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli park içerisinde, göllerin, şelalelerin, gülen kayanın ve dilek çeşmesinin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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