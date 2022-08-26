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  4. Yeni rolü çok konuşuldu! Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio seks robotunu canlandırdı

Yeni rolü çok konuşuldu! Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio seks robotunu canlandırdı

26.08.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio beyaz perdede sevenlerinin karşısına ilginç bir rolle çıktı. 31 yaşındaki Portekizli model “Wifelike” filminde zengin ve yalnız erkeklere özel olarak üretilen bir seks robotunu canlandırdı. Film vizyona girdikten sonra Sampaio’nun sahneleriyle gündem oldu.

12 Ağustos’ta vizyona giren “Wifelike” isimli film oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekmeyi başardı. James Bird'ün yönettiği fütüristik gerilim filmi genel olarak Jonathan Rhys Meyers'in canlandırdığı William karakteri ve onun için tasarlanan seks robotu Meredith’in üzerine kurulu. Karısını kısa süre önce kaybeden William, merhum karısı gibi görünmek ve davranmak üzere tasarlanmış Meredith adında bir androidle ilişki yaşamaya başlıyor. Filmin konusu kadar Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio’un cesur sahneleri de gündem oldu.

CESUR SAHNELERİ GÜNDEM YARATTI

Filmde ayrıca Doron Bell, Agam Darshi, Fletcher Donovan, Alix Villaret, Caitlin Stryker ve Rachelle Goulding rol alıyor. Başrolünü Sara Sampaio’un üstlendiği filminde cesur sahneler sosyal medyanın gündemine oturdu. Boynundaki kırmızı bir takip ışığıyla seks robotunu canlandıran Sampio’un siyah iç çamaşırı takımı ve jartiyerli sahneleri çok konuşuldu.
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Anahtar Kelimeler:
sara sampaio
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