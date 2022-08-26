Yeni rolü çok konuşuldu! Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio seks robotunu canlandırdı

12 Ağustos’ta vizyona giren “Wifelike” isimli film oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekmeyi başardı. James Bird'ün yönettiği fütüristik gerilim filmi genel olarak Jonathan Rhys Meyers'in canlandırdığı William karakteri ve onun için tasarlanan seks robotu Meredith’in üzerine kurulu. Karısını kısa süre önce kaybeden William, merhum karısı gibi görünmek ve davranmak üzere tasarlanmış Meredith adında bir androidle ilişki yaşamaya başlıyor. Filmin konusu kadar Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio’un cesur sahneleri de gündem oldu.