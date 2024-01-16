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    4. Yer: Avusturya! Böylesi ilk kez oldu: Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi, gelin gözyaşlarına boğuldu

    Yer: Avusturya! Böylesi ilk kez oldu: Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi, gelin gözyaşlarına boğuldu

    16.01.2024 20:48 | Son Güncelleme:
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    Avusturya'da ilginç bir olay yaşandı. İltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ile 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula'nın nikahı yarıda kesildi. Çift, Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edildi. Hamza’nın avukatı Gregor Klammer, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti.

    Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde yer alan Vösendorf kasabasında iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ve 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula’nın 13 Ocak'taki nikahı Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basılarak yarıda kesildi.


    Kesfet

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Henüz nikahları kıyılmayan çift, karşılarında Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkiliyi görünce şok oldu. Yetkililer, Hamza’yı nikah masasındayken gözaltına alarak sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri başlatırken, Gundula ise olanlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

    "DOĞRU AMA BUGÜN DEĞİL"

    "DOĞRU AMA BUGÜN DEĞİL"

    Hamza’nın nikahın ardından gözaltına alınmasını istemeyen konuklar, olumsuz yanıt aldı. Gundula’nın duruma tepki göstererek evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi üzerine ise bir yetkili, "Doğru, ama bugün değil. Gözaltı şimdi gerçekleşecek” cevabını verdi.

    10 GÜNDÜR ÜLKEDE KAÇAK

    10 GÜNDÜR ÜLKEDE KAÇAK

    Yetkililer, Hamza’nın Avusturya’yı 10 gün önce terk etmesi gerektiğini ve bu nedenle Avusturya’da kaçak olarak bulunduğu için suç işlediğini belirtti.

    ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

    ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

    Hamza’nın avukatı Gregor Klammer, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti. (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Gözaltı Avusturya
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