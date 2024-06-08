Yerel halk ona 'kıyametin habercisi' diyordu! Kendi felaketini fark edemeyince yardımına balıkçılar koştu... Köpek balığı saldırısından son anda kurtarıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Baja Kalifornia Sur kıyısı açıklarındaki Cortez Denizi'nde marlin avlarken suda çırpınan bir şey fark eden üç balıkçı harekete geçti. Köpek balıklarının bir kürek balığının uzun kuyruğunu ısırdığını gören balıkçılar kürek balığını güvenli bir yere sürükledi. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen kürek balığı kısa süre sonra öldü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca bir anda viral oldu.
Tony, Ken ve Gary isimli balıkçılar halk arasında doğal afetleri önceden tahmin ettiği iddia edildiği için 'kıyamet balığı' olarak isimlendirilen kürek balığını kurtarma anlarını, "Köpek balıkları kuyruğunu ısırıyordu. Biz de onu yakaladık ve tekneye koyduk. Tekneye koyduğumuzda hâlâ hayattaydı. Ne yazık ki öldü" diyerek anlattı.
Üç balıkçı yakaladıkları balığın yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 64 kilo ağırlığında olduğunu dile getirerek, "Bunlar çok nadir, bildiğim kadarıyla Cabo San Lucas'a getirildiğini sanmıyorum" dedi. Mürettebat balığın cesedini alıp götürdüklerini açıklamadan önce La Paz'da deniz biyologlarından oluşan bir ekip tarafından incelendiğini söyledi.
Kürek balığı kötü bir üne sahiptir ve birçok kültür tarafından "kıyametin habercisi" olarak kabul edilir. Denizdeki en uzun balıklardan biri olduğuna inanılan bu balıkların boyu 15 metreye, ağırlığı ise 200 kiloya ulaşabiliyor ve okyanusun en karanlık derinliklerinde, 200 ile 1000 metre arasında yaşayabiliyor.
Bu nedenle, bu balıkların görülmesi son derece nadirdir ve bunun bir kısmı, kıyıda veya su yüzeyine yakın bir yerde görülmesinin kötü bir şeyin olacağına dair bir işaret olduğu inancına dayanmaktadır; yerel halk genellikle bunların doğal afetlerin habercisi olduğuna inanır, dolayısıyla takma adları "deprem balığı"dır.