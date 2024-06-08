Yerel halk ona 'kıyametin habercisi' diyordu! Kendi felaketini fark edemeyince yardımına balıkçılar koştu... Köpek balığı saldırısından son anda kurtarıldı

Bu nedenle, bu balıkların görülmesi son derece nadirdir ve bunun bir kısmı, kıyıda veya su yüzeyine yakın bir yerde görülmesinin kötü bir şeyin olacağına dair bir işaret olduğu inancına dayanmaktadır; yerel halk genellikle bunların doğal afetlerin habercisi olduğuna inanır, dolayısıyla takma adları "deprem balığı"dır.