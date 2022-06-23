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Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

23.06.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: - "Bu sene 4 bin 500 gence ulaştık. Sepetçiler Kasrında önümüzdeki yıl daha büyük grupla olacağız. Özellikle bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturabilmeyi, gençlerimizin tartışmayı, aykırı fikirlere saygı göstermeyi, birlikte fikir üretmeyi becerebilmesi adına bir oluşum sağlamaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Münazara Hitabet Derneği iş birliğiyle liseler arası münazara turnuvası düzenledi.

Türkiye genelinde 10 bin lise öğrencinin başvuru yaptığı turnuvada, çeşitli illerdeki çevrim içi mücadelelerde şampiyonlarının belirlenmesinin ardından ikişer kişiden oluşan 80 takım finallere katılmaya hak kazandı.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki final etabının ardından 4 takım, "Liseler Arası Münazara Turnuvası Şampiyonluk Finali"nde yarışma şansı elde etti.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen şampiyonluk final mücadelesinde, turnuva birincileri İstanbul Erkek Lisesinden Emin Özdemir ve Mert Geriş, en iyi konuşmacı ise İstanbul Robert Kolejinden Mehmetcan Yılmaz oldu.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, AA muhabirine, münazaranın Türk geleneğinde var olan bir kavram olduğunu söyledi.

Bağımlılıklarla mücadelede münazara yöntemini gençler arasında yayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, "Bu fikir geçen sene online başladı. Bu sene de bir kısmı online devam etti ama finalimizi Sepetçiler Kasrı'nda yapıyoruz." dedi

Öztürk, gelecek yıl yüz yüze ve daha büyük münazara organizasyonu yapacaklarını dile getirerek, "Bu sene 4 bin 500 gence ulaştık. Sepetçiler Kasrında önümüzdeki yıl daha büyük grupla olacağız. Özellikle bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturabilmeyi, gençlerimizin tartışmayı, aykırı fikirlere saygı göstermeyi, birlikte fikir üretmeyi becerebilmesi adına bir oluşum sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Münazara yarışmasını Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Öte yandan Yeşilay, turnuvaya katılanlara münazaralarda gerekli temel becerileri kazanmaları için çevrim içi bilgilendirme toplantıları düzenledi ve bağımlılıklarla mücadele eğitimleri verdi.

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

- Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: - "Bu sene 4 bin 500 gence ulaştık. Sepetçiler Kasrında önümüzdeki yıl daha büyük grupla olacağız. Özellikle bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturabilmeyi, gençlerimizin tartışmayı, aykırı fikirlere

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

Yeşilay, Türkiye geneli liseler arası münazara turnuvası düzenledi

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