Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kartal Tibet hayatını kaybetti! Karal Tibet kimdir, neden öldü?

Kanunsuz Toprak, Şabaniye, Seven Ne yapmaz gibi birçok başarılı filmde rol olarak adından söz ettirmesinin yanı sıra Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinin de yönetmen koltuğunda oturarak adından söz ettiren usta oyuncu Karal Tibet hayatını kaybetti. Peki Karal Tibet kimdir, nereli? Karal Tibet neden öldü? İşte ayrıntılar...

Kartal Tibet kimdir?

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aşk filmlerinin unutulmaz ismi Tibet, Tarkan film serisi ile dönemine damga vurmuştu.

KARTAL TİBET KİMDİR? Usta oyuncu 1938'de Ankara'da dünyaya geldi. Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına adını yazdırdı. Rol aldığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer alan usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Öte yandan ilk kez 1977 tarihinde "Tosun Paşa" filmi ile yönetmenliğe adım atarak, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

"Karaoğlan" filmiyle sinema kariyerine başlayan Kartal Tibet, ardından Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok roman uyarlamasında rol aldığı karakterler beğeniyle izlendi.