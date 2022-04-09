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  4. Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki ünlü ismi gören şaşkına döndü

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki ünlü ismi gören şaşkına döndü

09.04.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta ismi İzzet Günay, eşi İpek Günay ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Eşiyle alışverişe çıkan Günay, yazlığa gitmek için gün saydığını söyleyip, artık kendisine göre rol gelmediği için ekranlardan emekli olduğunu söyledi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; "Teklif geliyor ama bizi gıdıklayacak bir şey yok ortalıkta, benim de gönlüm yok" diyen İzzet Günay, "Bu aralar hobilerimle uğraşıyorum. Cam ve kağıt ağırlıkları yapıyorum. Oyun kağıtlarının jokerlerini yapıyorum, Türkiye'de zaten bunu ben başlattım" dedi.

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"KENDİMİ KIZAĞA ÇEKTİM"

Artık oyunculuk yapacak enerjisi olmadığını ve kendisini kızağa çektiğini de anlatan usta isim, kendisine göre roller gelmediğinden dert yanıp şöyle konuştu:
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"Roller geliyor ama bizi gıdıklayacak bir şey ortalıkta, benim de gönlüm yok, o kadar enerjim de yok. Ben yazlığa gitmek için ip çekiyorum. Biraz isteğiniz olacak isteğim kalmadı, kendimizi biraz kızağa çektik. Tabii emekli olduk, gençlerden umut ediyoruz iyi şeyler yapacaklar. Ben yeni kuşağı beğeniyorum, bilhassa tiyatro kökenli sinema oyuncularını çok beğeniyorum"

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"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI GÖRMEK İÇİN ÇABALIYORUM"

87 yaşındaki usta isim ayrıca Cumhuriyet'in yüzüncü yılını görmek istediğini sözlerine ekleyip, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının vücuduna iyi bakmakta saklı olduğunu anlatıp "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını görmek için çabalıyorum ayaklarımı sıkı basıyorum.

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Kendinize iyi bakacaksınız, yediğinize ve uykunuza dikkat edeceksiniz. Ben yazlıktan çok faydalanıyorum dört ay İstanbul'da geri kalanını ise yazlıkta temiz havada geçiriyorum. Ayrıca sigarayı bırakmak çok önemli. Sigarayı bırakalı elli yıl olmuş onu kutluyorum" şeklinde konuştu.
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