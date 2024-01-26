Yılara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti!

77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, dinç fiziği ve güzelliğiyle sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.
Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor.
Yıllara meydan okuyan ve güzelliğiyle sık sık gündem olan 77 yaşındaki ünlü şarkıcı son olarak yüzündeki değişimle dikkat çekti.
Ajda Pekkan’ın özellikle yanak ve çene bölgesindeki değişim dikkat çekti. 'Süperstar yine yıllara meydan okuyor’ dedirtti.
Şarkıcının yüzündeki değişimi fark eden sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili yorum yaptı. "En çok sana yakışıyor estetik", "Çok yakışmış", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.
Her paylaşımı olay olan şarkıcının sahne tarzları, şarkıları çok konuşuluyor.