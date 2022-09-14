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Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

14.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanya kapsamında 1 haftada toplanan 50 ton atık karşılığında 250 bin liralık hediye çeki verildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen geri dönüşüm kampanyası ile hem atıkların ekonomiye kazandırıldığı hem de ailelere kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlandığı bildirildi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm konusunda farkındalık olması amacıyla düzenlenen "Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor" başlıklı kampanyanın ilk bölümü sona erdi.

Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce ilçenin 6 noktasında kurulan stantlara kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi, gazete gibi atıkları getirenlere kilogram başına 5 liralık kırtasiye hediye çeki verildi.

Hediye çeklerinin Yıldırım'ın tüm kırtasiyelerinde geçerli olduğu kampanyada 1 haftada toplanan 50 ton kitap karşılığında 250 bin liralık hediye çeki teslim edildi.

Belediye, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlenen projeye gelen yoğun ilgiden dolayı gelecek hafta Barış Manço Kültür Merkezi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mesken Meydanı'nda kurulan stantlarda kullanılmış kitapları toplamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 ton atık kağıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın kurtarıldığını vurguladı.

Yılmaz, "Hem 850 ağacı kesilmekten kurtardık hem de okula gidecek öğrencilerimizin kırtasiye alışverişlerine katkı sağladık. Böylece kazanan hem doğa oldu hem de Yıldırımlılar." ifadesini kullandı.

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

- Kampanya kapsamında 1 haftada toplanan 50 ton atık karşılığında 250 bin liralık hediye çeki verildi

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

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geri dönüşüm öğrenci kırtasiye yıldırım belediyesi

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