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  4. Yıllar geçse de unutulmadı! Sosyal medyada yeniden gündem oldu... Uçuşun ortasında kokpitten fırladı

Yıllar geçse de unutulmadı! Sosyal medyada yeniden gündem oldu... Uçuşun ortasında kokpitten fırladı

02.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990 yılında İngiltere’nin bir havayolu şirketi olan British Airways’ta gerçekleşen ilginç bir olay sosyal medyada yeniden gündem olmayı başardı. İngiltere’nin Birmingham kentinden İspanya’nın Malaga kentine hareket eden uçağın pilotu Tim Lancaster kokpit camlarının kırılması üzerine seyir halindeki uçağın camından fırladı. Mürettebatın bacaklarından tutarak düşmesini engellediği Lancaster’in yaşadığı tuhaf olayın görüntüleri yıllar sonra yeniden konuşuldu.

1990 yılında Birmingham-Malaga arasında uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağında her şey yolunda gidiyordu. Ancak uçuşun saatleri ilerlediğinde Oxford üzerindeki uçağın aniden kokpit camlarından ikisi kırıldı. Pilot Tim Lancaster uçağın camından fırlamaktan son anda uçuş görevlisi Nigel Ogden’in hamlesiyle kurtuldu.

7 BİN METREDE AKILALMAZ HAYAT ZİNCİRİ

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Uçuş görevlisi Nigel Ogden’in tüm çabasına rağmen dışarıdan gelen şiddetli havaya direnme konusunda zorluk yaşayan pilotun yardımına kabin ekibinden John Heward koştu. Pilotu emniyet kemerinden yakalayan Heward, kendisini koltuğa bağladı. Yardımcı pilot Alistair Atchinson, haberleşme sisteminden yardım çağrısı yaptı. On beş dakikalık bir iniş sürecinin ardından sonunda uçak Southampton Havalimanı’na acil iniş yaptı.

BİRKAÇ SIYRIKLA ATLATTI

Havalimanında ilk müdahalesi yapılan Lancaster kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Beş ay sonrasında yeniden pilotluk yapmaya devam eden Lancaster’in uçuş tarihinde eşi benzeri görülmemiş olayına ilişkin bir görüntü sosyal medyadan paylaşıldı.
Ogden’in düşmemesi için pilotun bacaklarından tuttuğu bir anın karesi paylaşılırken sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “1990 yılında bir uçağın camı kırıldı ve pilotlardan biri düşmek üzereydi. Başka bir uçuş görevlisi onu bacaklarından yakaladı” notu eklendi.
Bu şaşırtıcı hikaye ilk olarak 2005'te gündem olmayı başarmıştı. Hikaye, Air Crash Investigation - Blow Out adlı bir National Geographic belgeselinde yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Pilot İngiltere uçak

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