Yıllar geçse de unutulmadı! Sosyal medyada yeniden gündem oldu... Uçuşun ortasında kokpitten fırladı

1990 yılında Birmingham-Malaga arasında uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağında her şey yolunda gidiyordu. Ancak uçuşun saatleri ilerlediğinde Oxford üzerindeki uçağın aniden kokpit camlarından ikisi kırıldı. Pilot Tim Lancaster uçağın camından fırlamaktan son anda uçuş görevlisi Nigel Ogden’in hamlesiyle kurtuldu.
Uçuş görevlisi Nigel Ogden’in tüm çabasına rağmen dışarıdan gelen şiddetli havaya direnme konusunda zorluk yaşayan pilotun yardımına kabin ekibinden John Heward koştu. Pilotu emniyet kemerinden yakalayan Heward, kendisini koltuğa bağladı. Yardımcı pilot Alistair Atchinson, haberleşme sisteminden yardım çağrısı yaptı. On beş dakikalık bir iniş sürecinin ardından sonunda uçak Southampton Havalimanı’na acil iniş yaptı.