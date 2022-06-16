YKS giriş için gerekli belgeler nelerdir 2022? İşte YKS sınavı için gerekli belgeler!

YKS giriş için gerekli belgeler nelerdir 2022? Öğrenciler 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testine (TYT), 19 Haziran Pazar günü iseAlan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecek. YKS sınavı için gerekli belgeler şimdiden merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

YKS GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR 2022?

YKS sınavına girerken gerekli olan belgeler merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre adayların 18 - 19 Haziran'da yanlarında giriş belgesi ve kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Değerli YKS Adaylarımız, Sınava gelirken Sınava Giriş Belgenizi ve FOTOĞRAFLI Geçerli Kimlik Belgenizi yanınıza almayı unutmayınız." ifadelerini kullandı.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022? YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.