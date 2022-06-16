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YKS giriş için gerekli belgeler nelerdir 2022? İşte YKS sınavı için gerekli belgeler!

16.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS giriş için gerekli belgeler nelerdir 2022? Yaklaşan üniversite sınavı öncesi birçok öğrenci konuya ilişkin internette araştırma yapmaya devam ediyor. Sınav 18 Haziran Cumartesi günü ila 19 Haziran Pazar günü yapılacak. YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Peki sınavda gerekli olan belgeler neler? İşte YKS sınavı için gerekli belgeler...

YKS giriş için gerekli belgeler nelerdir 2022? Öğrenciler 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testine (TYT), 19 Haziran Pazar günü iseAlan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecek. YKS sınavı için gerekli belgeler şimdiden merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

YKS GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR 2022?

YKS sınavına girerken gerekli olan belgeler merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre adayların 18 - 19 Haziran'da yanlarında giriş belgesi ve kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Değerli YKS Adaylarımız, Sınava gelirken Sınava Giriş Belgenizi ve FOTOĞRAFLI Geçerli Kimlik Belgenizi yanınıza almayı unutmayınız." ifadelerini kullandı.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?
YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI
YKS sınav giriş belgelerine şu linkten erişebilirsiniz: https://ais.osym.gov.tr/
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ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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