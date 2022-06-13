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YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı; yaklaşan üniversite sınavı öncesi çok sayıda öğrenci tarafından merak konusu oldu. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih de dahil olmak üzere sınav ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Peki YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte sınava ilişkin ayrıntılar ve 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı sınava günler kala vatandaşlar tarafından merak edildi. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK 2022?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS TYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS TYT SINAVI SAAT KAÇTA?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS AYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS AYT SINAVI SAAT KAÇTA?
YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS YDT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS YDT SINAVI SAAT KAÇTA?
YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.
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