YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte 2022 YKS soru ve cevap anahtarı!

YKS soruları ve cevapları şimdiden araştırılmaya başlandı. Sınav, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. TYT 18 Haziran'da, diğer 2 oturum olan AYT ve YDT ise 19 Haziran'da yapıldı. Sınavın soru ve cevapları ile adaylar puanlarına ilişkin fikir yürütebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte 2022 YKS soru ve cevap anahtarı...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI 2022?

YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yaptı.

YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunuldu.

2022 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI! ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz: