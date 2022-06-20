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YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte 2022 YKS soru ve cevap anahtarı!

20.06.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu sorgulanmaya başlandı. 18-19 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınavına giren öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Bu yıl sınava 3 milyon 243 bin 425 aday başvuruda bulundu. Peki 2022 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte YKS (TYT, AYT YDT,) soru ve cevap anahtarı ile ilgili merak edilenler...

YKS soruları ve cevapları şimdiden araştırılmaya başlandı. Sınav, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. TYT 18 Haziran'da, diğer 2 oturum olan AYT ve YDT ise 19 Haziran'da yapıldı. Sınavın soru ve cevapları ile adaylar puanlarına ilişkin fikir yürütebilecek. Peki YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte 2022 YKS soru ve cevap anahtarı...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI 2022?

YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yaptı.
YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunuldu.

2022 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!

2022 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI
Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:
Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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