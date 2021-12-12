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  4. You'nun başarılı oyuncusu Penn Badgley 1 milyon 825 bin dolara ev aldı

You'nun başarılı oyuncusu Penn Badgley 1 milyon 825 bin dolara ev aldı

12.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

You dizisiyle ününü ün katan yakışıklı oyuncu Penn Badgley, üç yatak odası ve iki banyosu olan, 1 milyon 825 bin dolarlık eviyle gündem oldu.

You dizisinde takıntılı bir seri katil olarak ününe ün katan Penn Badgley yeni eviyle dikkat çekti. Bir çocuğu ve mutlu bir evliliği olan yakışıklı oyuncu sade dizayn edilmiş evine neredeyse 2 milyon dolar ödedi.

Brooklyn'de bir daire olan evin; üç yatak odası ve iki banyosu var. Bir köşe dairesi olan evin ağaç tepesi manzaralı yedi penceresi bulunuyor.

İşte ünlü oyuncunun evinden fotoğraflar:

EVİYLE GÜNDEM OLDU

PennBadgley ve Domino Kirke, 2017 yılında evlendiler. Çiftin aynı zamanda James adında 1 yaşında bir oğulları da var.
İkilinin Brooklyn'den 1 milyon 825 bin dolara bir daire satın almaları gündem oldu. Evin girişi oldukça rahat ve büyük görünüyor.
Kat planı evin boydan boya ne kadar uzun olduğunu gözler önüne seriyor. Yemek odası oldukça sade ve şık bir dizayna sahip.
Oturma odası şık koltuk takımı ile yine sadelikten ödün vermiyor.
Dairenin birincil yatak odası fazlasıyla rahat gözüküyor.
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