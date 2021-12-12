You'nun başarılı oyuncusu Penn Badgley 1 milyon 825 bin dolara ev aldı

You dizisinde takıntılı bir seri katil olarak ününe ün katan Penn Badgley yeni eviyle dikkat çekti. Bir çocuğu ve mutlu bir evliliği olan yakışıklı oyuncu sade dizayn edilmiş evine neredeyse 2 milyon dolar ödedi.

Brooklyn'de bir daire olan evin; üç yatak odası ve iki banyosu var. Bir köşe dairesi olan evin ağaç tepesi manzaralı yedi penceresi bulunuyor.

İşte ünlü oyuncunun evinden fotoğraflar: