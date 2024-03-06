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    4. YouTuber Ruhi Çenet çok az kişinin bildiği 'dünyanın en kalabalık adasına' gitti! "Gördüklerimi unutamıyorum" diyerek paylaştı

    YouTuber Ruhi Çenet çok az kişinin bildiği 'dünyanın en kalabalık adasına' gitti! "Gördüklerimi unutamıyorum" diyerek paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 07:54
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    YouTuber Ruhi Çenet Kolombiya'ya bağlı bir futbol sahasındna biraz büyük olan dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Santa Cruz del Islote Adası'na gitti. 'Gördüklerimi unutamıyorum' diyerek paylaştığı YouTube videosunda Çenet adaya yaşayan bir kişi gibi 48 saat geçirdi.

    YouTube'da seyahat videoları sayesinde 8 milyonu aşkın aboneye ulaşan Ruhi Çenet'in son durağı ise Kolombiya'ya bağlı Santa Cruz del Islote Adası oldu. Ruhi Çenet'in 816 kişinin hayatları boyunca sıkışıp kaldığı, kilometrekarenin yalnızca yüzde biri kadar bir alana sahip olduğu adada yaşadıkları sosyal medyada gündem yarattı.


    ChefGPT

    Kolombiya anakarasından tekneyle iki saat uzaklıkta bulunan ada, futbol sahasından biraz daha büyük ve kilometre kare başına 68.000 kişinin yaşadığı bir nüfusa sahip. Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olarak bilinen Hong Kong'da bile bu oran 6 bin 749'dur.

    Bu yüzden insanların hayatlarının içiçe geçmiş durumda olduğunu belirten Çenet, "Sadece dört sokak var ve burası tamamen betondan yapılmış, burada ne araba ne de motosiklet var. Adaya adım attığımız anda yoğunluğu hissediyoruz. İnsan sesleri, horoz sesleri, dalgalar ve müzik birbirine karışıyor." dedi.

    Adanın bir ucundan diğerine 2 dakikadan daha kısa bir sürede gidebilen Çenet, "Adaya geldiğimizden beri nereye dönersek dönelim sürekli insanlarla karşılaşıyoruz. Her köşeden insanlar çıkıyor. Bu kalabalık sokaklarda yalnız olmak imkansız." ifadelerini kullandı.

    Adada çocuk nüfusunun yoğun olduğunu belirten Çenet, ailelerin bir odada 10 kişi birlikte yaşadığı küçük evlerinde hayatlarını sürdüğünü söyledi. Evlerin nerede başlayıp nerde bittiği belli olmazken adada bir uçtan bir uca gitmek için kullanılan yolda bazı insanların evininin içinden geçmek zorunda kaldığını belirten Çenet, "Ada o kadar dolu ki, bir adam günlük egzersiz rutinini bir köpek dışkısının yanında yapıyor ve buradaki kaotik hayat yeni adaptasyonlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

    Adada herhangi bir tapu ya da imar izninin bulunmadığını söyleyen Çenet, adada yaşayan 220 aile üyeleriyle konuştuğunda çoğunun mülk sahibi olduğunu ve sadece birkaç ailenin 50 ila 70 dolar arasında kira ödediklerini öğrendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Ruhi Çenet
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