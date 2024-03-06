YouTuber Ruhi Çenet çok az kişinin bildiği 'dünyanın en kalabalık adasına' gitti! "Gördüklerimi unutamıyorum" diyerek paylaştı

Adada çocuk nüfusunun yoğun olduğunu belirten Çenet, ailelerin bir odada 10 kişi birlikte yaşadığı küçük evlerinde hayatlarını sürdüğünü söyledi. Evlerin nerede başlayıp nerde bittiği belli olmazken adada bir uçtan bir uca gitmek için kullanılan yolda bazı insanların evininin içinden geçmek zorunda kaldığını belirten Çenet, "Ada o kadar dolu ki, bir adam günlük egzersiz rutinini bir köpek dışkısının yanında yapıyor ve buradaki kaotik hayat yeni adaptasyonlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.