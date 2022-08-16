Yunan adalarında tatil yapan Eda Taşpınar'dan dikkat çeken paylaşımlar

42 yaşındaki Eda Taşpınar, Instagram'dan Yunanistan'daki tatilinin her anını paylaşmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Milos adasında güneşin ve denizin keyfini çıkaran Taşpınar, yaptığı son paylaşımındaki notuyla da dikkat çekti.

EDA TAŞPINAR'DAN TATİL POZLARI!

Yunan adalarında tatil yapan Eda Taşpınar bir fotoğrafını şu notla paylaştı:

Pişman olmayan birini affedene kadar ne kadar güçlü olduğunu asla bilemezsin. Ve asla almayacağınız bir özür dışında.İyileşme, hasarın hiç olmadığı anlamına gelmez.

Bu, hasarın artık hayatınızı kontrol etmediği anlamına gelir. Başkalarını affet. Affedilmeyi hak ettikleri için değil, siz barışı hak ettiğiniz için.

Eda Taşpınar, Patrick isimli sevgilisiyle verdiği bir pozları da paylaştı.