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Yunan adalarında tatil yapan Eda Taşpınar'dan dikkat çeken paylaşımlar

16.08.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaz tatilini Yunan adalarında geçiren Taşpınar sık sık pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Taşpınar sevgilisi Patrick ile çekilen samimi pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

42 yaşındaki Eda Taşpınar, Instagram'dan Yunanistan'daki tatilinin her anını paylaşmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Milos adasında güneşin ve denizin keyfini çıkaran Taşpınar, yaptığı son paylaşımındaki notuyla da dikkat çekti.

EDA TAŞPINAR'DAN TATİL POZLARI!

Yunan adalarında tatil yapan Eda Taşpınar bir fotoğrafını şu notla paylaştı:
Pişman olmayan birini affedene kadar ne kadar güçlü olduğunu asla bilemezsin. Ve asla almayacağınız bir özür dışında.İyileşme, hasarın hiç olmadığı anlamına gelmez.
Bu, hasarın artık hayatınızı kontrol etmediği anlamına gelir. Başkalarını affet. Affedilmeyi hak ettikleri için değil, siz barışı hak ettiğiniz için.
Eda Taşpınar, Patrick isimli sevgilisiyle verdiği bir pozları da paylaştı.
Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde de tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz vermişti.
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Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar
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