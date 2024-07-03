Yunus Emre'ye karısının yanında Aleyna sorulunca... "Eşim yanımda" dedi Beria Özden kendini tutamadı!

Survivor All Star yarışmasında Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki dostluk çok konuşulmuştu. Öyle ki Yunus Emre'nin eşi kocasına uyarıda bulunarak "Aleyna'dan uzak dur" bile demişti.

Çiğdem Akman'a konuk olan çift Aleyna sorusuna da maruz kaldı. Yunus Emre "Biz orada bir kıskançlıktan ziyade çok büyük bir şey birbirimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Ben orada biraz da insanlara böyle destek olmak amacıyla... Bir kıskançlıktan ziyade orada bir bizim vereceğimiz mücadele önemli olduğu için belli bir süre zarfında onun da gereksiz kıskançlık yapmaması gerektiğini düşündüm ama sonra da onu haklı bulduğum çok şey oldu" itirafında bulundu.



