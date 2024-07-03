Yunus Emre'ye karısının yanında Aleyna sorulunca... "Eşim yanımda" dedi Beria Özden kendini tutamadı!

Survivor All Star yarışmasında Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki dostluk çok konuşulmuştu. Öyle ki Yunus Emre'nin eşi kocasına uyarıda bulunarak "Aleyna'dan uzak dur" bile demişti.
Çiğdem Akman'a konuk olan çift Aleyna sorusuna da maruz kaldı. Yunus Emre "Biz orada bir kıskançlıktan ziyade çok büyük bir şey birbirimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Ben orada biraz da insanlara böyle destek olmak amacıyla... Bir kıskançlıktan ziyade orada bir bizim vereceğimiz mücadele önemli olduğu için belli bir süre zarfında onun da gereksiz kıskançlık yapmaması gerektiğini düşündüm ama sonra da onu haklı bulduğum çok şey oldu" itirafında bulundu.
Çiğdem Akman Aleyna konusuna daha sonra tekrar dönerek "Çok mu sevdin dost olarak onu" diye sordu.
Bu anlarda Beria Özden'in yüzü düştü, Yunus Emre ise "Biz orada anlaşabilen iki arkadaştık, çok şey paylaştık ama nasıl oldu zaten işler bu tarafa döndü bilmiyorum. Hakkında kötü şeyler söyleyebileceğim birisi değil" dedi.
Akman ise ısrarla "Aleyna'ya karşı tabii ki bir duygun olmadı ama Aleyna'nın sana karşı olduğunu hissettiği an oldu mu? Sormak zorundayım" diyerek kameraya döndü ve "Suratı yakın çekelim sıkıştırın" dedi.
Yunus Emre ise rahatsız olarak "Ben bu sorudan şey oldum yani eşim yanımda" deyince Beria Özden de "Dökül" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre ise "Onun farklı bir yaşam tarzı var benim farklı biz arkadaştık ben hissetmedim onun öyle..." deyince karısı "Niye krize girdi?" dedi. Yunus Emre ise karısının koluna dokunarak "Sakin ol" dedi.