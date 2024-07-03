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Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu şezlongta samimi halde yakalandı! Bomba aşk...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.07.2024 07:23
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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun tatilde görüntülenmesi gündeme gelmişti. İkilinin daha sonra şezlongta samimi halleri de ortaya çıktı.

Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu şezlongta samimi halde yakalandı! Bomba aşk...

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih rolüyle son sezon adından söz ettiren Doğukan Güngör özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişkiden sonra Aleyna Çalışkan ile yakalanan oyuncu garip tavırlar sergilemişti.

Kameralara "Bunu yayınlamayın" diyen Doğukan Güngöe daha sonra Aleyna ile arkadaş olduklarını söylemişti.

Doğukan Güngör son olarak da Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ile plajda görüntülendi.

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SAMİMİ HALLERİ GÜNDEM OLDU

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'de görüntülendi ve plajda vakit geçirdi. O anlar gündemdeyken ikilinin şezlongta samimi halleri de ortaya çıktı.

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Sosyal medyada bu ikiliye dair yorumlar da gecikmedi. Kimi "Aleyna durmuyor" derken kimi de diziye gönderme yaparak "Pembe Hanım görmesin" dedi.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu doğukan güngör
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