Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi konusu nedir?

Osman F. Seden'in yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Türk filmi Yüz Numaralı Adam, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmin çekim yerini ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi?

Kemal Sunal ve Oya Aydoğan gibi isimlerin başrollerini üstlendiği filmin konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor.

1978 senesinde vizyona giren 100 Numaralı Adam filminin çekimleri İstanbul'un Cankurtaran semtinde yapılmıştır.

Konusu nedir? Filmde ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, fakat saflığı sebebiyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışmakta olan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve daha sonra reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.