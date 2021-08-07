MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi konusu nedir?

Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi konusu nedir?

07.08.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlenmekte olduğu, komedi türündeki Türk filmi olan Yüz Numaralı Adam, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmin izleyicileri Yüz Numaralı Adam filminin çekim yerini ve konusu merak ediyor. Peki Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Osman F. Seden'in yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Türk filmi Yüz Numaralı Adam, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmin çekim yerini ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi?

Kemal Sunal ve Oya Aydoğan gibi isimlerin başrollerini üstlendiği filmin konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor.
1978 senesinde vizyona giren 100 Numaralı Adam filminin çekimleri İstanbul'un Cankurtaran semtinde yapılmıştır.

Konusu nedir?

Konusu nedir?
Filmde ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, fakat saflığı sebebiyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışmakta olan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve daha sonra reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Kemal Sunal - Şaban Oya Aydoğan - Ayşe Cem Erman - Reklamcı Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi Orhan Elmas - Avukat Asım Par - Şerif Ali Şen - Sütçü Ali Reha Yurdakul - Komiser Süleyman Turan - TV Spikeri Feridun Şavlı - Tuncay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Onur Alp'in dedesi: 9 saat boyunca bilinçsiz yürümüş

Onur Alp'in dedesi: 9 saat boyunca bilinçsiz yürümüş

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yangın bölgesine yardım! Servet değerinde...

Yangın bölgesine yardım! Servet değerinde...

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

Ezgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsiz

Ezgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.