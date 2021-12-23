Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde yeni sezon hazırlıkları başladı

Erzincan’da hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde bulunan Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi buz tuttu. Böylelikle göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, ortamın çok güzel olduğunu söyledi. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. Ardıçlı Gölü’ndeki kış güzelliği, drone ile de havadan görüntülendi.

SEZONA HAZIR

Türkiye’nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve sezon öncesi hazırlıklar tamamlanan Erzincan’da ki Ergan Dağı Kayak Merkezi yeni sezon için çalışmalarını tamamladı.

Pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye’deki önemli kayak tesislerinden birisi olan Ergan Dağı Kayak Merkezi´nde yapılan çalışmalar ile kayak merkezi yeni sezona hazırlandı.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayak severi ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkânı sunuyor.

Erzincan il merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede bulunan Ergan Dağı´nda yer alan, 12 kilometre kayak yapma alanına sahip kayak merkezinde farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.