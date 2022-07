Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar

Amazon Prime'ın hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri' (The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri paylaşıldı.

İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı 'Shadow of the Past' (Geçmişin Gölgesi) olacak.

Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül'de Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.