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Yüzüklerin Efendisi:Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar

15.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' (The Lord of the Rings: The Rings of Power) dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizi, 2 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

Amazon Prime'ın hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri' (The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri paylaşıldı.

GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİNDEN YENİ FOTOĞRAF

İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı 'Shadow of the Past' (Geçmişin Gölgesi) olacak.
Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül'de Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.
D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.
Dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.
Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda'da yapıldı.
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yüzüklerin efendisi
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