Yüzyılın kehaneti! Elizabeth'in ölümünü ve koronavirüs pandemisini bilen Athos Salome'nin Dünya Kupası tahmini gerçek oluyor...

ARJANTİN - FRANSA FİNALİ

Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmadı. Yarı finalde Hırvatistan ile eşleşen Arjantin, final için favori konumda bulunuyor. Fransa ise yarı finalde Fas ile eşleşti. Bu karşılaşmanın favorisi ise de Fransa gözüküyor. Otoritelere göre Dünya Kupası finali Arjantin ile Fransa arasında oynanacak. Bu olay da 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin iddiasını doğrulayacak.