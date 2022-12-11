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Yüzyılın kehaneti! Elizabeth'in ölümünü ve koronavirüs pandemisini bilen Athos Salome'nin Dünya Kupası tahmini gerçek oluyor...

11.12.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs pandemisini ve Rusya - Ukrayna savaşını öngören Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası'nda finale çıkacak olan takımlar için açıklamalarda bulunmuştu. "Yaşayan Nostradamus" lakaplı kahinin kendi ülkesi Brezilya'ya finale çıkacak olan takımlar arasında yer vermemesi ise dikkat çekip dalga konusu olmuştu. Brezilya'nın Hırvatistan'a sürpriz bir şekilde elenmesi sonrası Athos Salome'nin kehaneti tekrar gündeme geldi.

Lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome, finalde karşılaşacak olan takımlarla ilgili bir kehanette bulunmuştu. Turnuvanın başında bu kehaneti duyuran Salome, Brezilya'nın galip geldiği maçın ardından açıklama yaparak Brezilya'nın turnuvadan eleneceğini ifade etmişti. Bu sözleri dalga konusu olan Salome'nin iddiası 2 hafta sonra gerçek oldu ve Brezilya turnuvadan sürpriz bir şekilde elendi.

KEHANETİ OLAY YARATTI

DAHA ÖNCEKİ KEHANETLERİ

DAHA ÖNCEKİ KEHANETLERİ

Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün, koronavirüs pandemisinin ve Rusya - Ukrayna savaşının yaşanacağını bildiğini dile getirwen Salome, 18 Aralık'ta oynanacak olan final için açıklama yapmıştı.

"BREZİLYA FİNALDE OLMAYACAK"

"BREZİLYA FİNALDE OLMAYACAK"

''Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken, büyük kazalar yaşanmasın. Gökten düşen uçaklar olmasın" diyen Brezilyalı kahin, favori olarak gösterilen ülkesinin finalde yer alamayacağını söylemişti.

ARJANTİN - FRANSA FİNALİ

ARJANTİN - FRANSA FİNALİ

Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmadı. Yarı finalde Hırvatistan ile eşleşen Arjantin, final için favori konumda bulunuyor. Fransa ise yarı finalde Fas ile eşleşti. Bu karşılaşmanın favorisi ise de Fransa gözüküyor. Otoritelere göre Dünya Kupası finali Arjantin ile Fransa arasında oynanacak. Bu olay da 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin iddiasını doğrulayacak.

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