Zalim İstanbul'un "Ceren"iydi... Bahar Şahin bir zamanlar meğer o isimle birlikteymiş!

Zalim İstanbul'da Ceren rolünü canlandıran Bahar Şahin'in eski sevgilisinin kim olduğu, öğrenenleri şaşırttı. Şahin'in eski sevgilisi, ünlü bir Youtuber ve şarkıcı. Bahar Şahin Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun, Oha Diyorum gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte detaylar...

İŞTE BAHAR ŞAHİN'İN BİR ZAMANLAR BİRLİKTE OLDUĞU İSİM!

4 Mayıs 1997 Ankara, Türkiye doğumlu 24 yaşındaki Bahar Şahin'in, bir zamanlar birliktelik yaşadığı isim görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin bir dönem, "Reynmen" adı ile tanınan Yusuf Aktaş ile sevgiliydi.

Bir süre birlikte olan Şahin ile Aktaş ikilisi, anlaşamayınca ilişkilerini noktalama kararı aldı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR? 24 yaşındaki Türk dizi ve sinema oyuncusu Bahar Şahin aslen Artvinli. İstanbul'a 12 yaşındayken yerleşen Şahin eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti.