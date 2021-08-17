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Zalim İstanbul'un "Ceren"iydi... Bahar Şahin bir zamanlar meğer o isimle birlikteymiş!

17.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Nisan 2019'da yayınlanmaya başlayan, 22 Haziran 2020'de final yapan Zalim İstanbul dizisinde "Ceren" karakterine hayat veren Bahar Şahin, oyunculuk performası kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol alan Bahar Şahin'in bir zaman birlikte olduğu o isim ünlü bir şarkıcı. İşte detaylar...

Zalim İstanbul'da Ceren rolünü canlandıran Bahar Şahin'in eski sevgilisinin kim olduğu, öğrenenleri şaşırttı. Şahin'in eski sevgilisi, ünlü bir Youtuber ve şarkıcı. Bahar Şahin Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun, Oha Diyorum gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte detaylar...

İŞTE BAHAR ŞAHİN'İN BİR ZAMANLAR BİRLİKTE OLDUĞU İSİM!

4 Mayıs 1997 Ankara, Türkiye doğumlu 24 yaşındaki Bahar Şahin'in, bir zamanlar birliktelik yaşadığı isim görenleri şaşırttı.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin bir dönem, "Reynmen" adı ile tanınan Yusuf Aktaş ile sevgiliydi.
Bir süre birlikte olan Şahin ile Aktaş ikilisi, anlaşamayınca ilişkilerini noktalama kararı aldı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?
24 yaşındaki Türk dizi ve sinema oyuncusu Bahar Şahin aslen Artvinli. İstanbul'a 12 yaşındayken yerleşen Şahin eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti.
Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer alan Şahin oyunculuk dünyasına ilk adımını 2015'te, "O Hayat Benim" dizisi ile attı.
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Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin Reynmen
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