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Zaman yolcusu olduklarını iddia ettiler! 2022 kehanetleri sosyal medyada gündem yarattı

31.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman yolculuğu son dönemde sosyal medyada popüler konulardan biri olarak kabul ediliyor. ‘Timetravel’ etiketinde paylaşım yapan kullanıcılar 2022 yılına dair açıklamalarıyla sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İşte 2022 yılında insanlığı bekleyen komplo teorileri...

Zamanda yolculuk yapmak insanlığın var oluşundan bu yana merak duyduğu alanlar arasında. Zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip olduklarını iddia eden insanlar , sosyal medya platformlarını kullanarak geleceğin neler getireceğine dair tuhaf komplo teorilerini paylaşıyor. Milyonlarca takipçiye ulaşan zaman yolcularının teorileri her geçen gün merak uyandırıyor. 2022 yılına sayılı saatler kala sosyal medyada popüler olan zaman yolcularının yeni yıl tahminlerini derledik.

İŞTE ZAMAN YOLCULARININ 2022 KEHANETLERİ

ATLANTİS KEŞFEDİLDİ

ATLANTİS KEŞFEDİLDİ
‘Aesthetictimewarper’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Yunan filozof Platon’un diyaloglarında anlatılan Atlantis hikayesinin 2022 yılında gerçeğe kavuşacağını söyledi. Zaman yolcusu Atlantis şehrinin 2 Şubat'ta keşfedileceğini iddia eden bir video yayınladı. Paylaşımında zaman yolcusu, “Atlantis, insan-balık yaşamına ev sahipliği yapan Atlantik Okyanusu'nda keşfedildi.” ifadelerini kullandı. Dünya üzerinde "insan-balık yaşamının" nasıl görüneceği hakkında daha fazla ayrıntıya girmeyen zaman yolcusu Şubat ayında bir ünlünün çıkıp sahte ölümle insanlığı kandıracağını ifade etti.

SÜPER VOLKAN PATLAMASI YAŞANACAK

SÜPER VOLKAN PATLAMASI YAŞANACAK
‘Thatonetimetraveler’ isimli sosyal medya kullanıcısı 2022 yılında yaşanacak bir felakete işaret etti. Sözde zaman yolcusu kitlesel bir yok oluşu tetikleyebilecek kadar güçlü bir süper volkan patlamasından söz etti. Yellowstone yanardağının Amerika Birleşik Devletleri’nin Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz’da patlayacağını iddia etti. Gönderisinde insanlara bir sığınak inşa etmelerini ve güvende kalmalarını söyledi. Bilim insanları ise sosyal medyada viral olan videonun sonrasında önümüzdeki bin yılda Yellowstone'un patlama olasılığının son derece düşük olduğunu ve dev yanardağın 640.000 yıldır patlamadığını söyledi.

UZAYLILARLA SAVAŞ BAŞLAYACAK

UZAYLILARLA SAVAŞ BAŞLAYACAK
‘Futuretimetraveller’ isimli sosyal medya kullanıcısı ise uzun boylu uzaylıların 2022 yılında dünya semalarında görüleceğini söyledi. Devasa büyüklükteki uzaylıların dünyaya yaklaşacağını belirten zaman yolcusu boyutlar arası savaşa işaret etti. Zaman yolcusu gönderisinde, “Uzaylı dediğiniz oluşum dünyada ilk kez görünecek. İlk göründükleri tarih tam olarak 24 Mayıs 2022” dedi.
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