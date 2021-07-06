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  4. Zamana meydan okuyan Jennifer Lopez, göğüslerini köpüklerle kapatıp poz verdi

Zamana meydan okuyan Jennifer Lopez, göğüslerini köpüklerle kapatıp poz verdi

06.07.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski nişanlısı Ben Affleck ile tekrar aşk yaşayan Jennifer Lopez, küvette çektiği fotoğrafı paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Jennifer Lopez, göğüslerini köpüklerle kapatarak kameraya poz verdi. Lopez'in "En iyi zamanımı yaşıyorum" başlığı ile paylaştığı fotoğrafı daha sonra şarkıcının sahibi olduğu JLo Beauty, şirketi de paylaştı.

JENNIFER LOPEZ HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Jennifer Lopez ayrıca hayranlarına motive edici mesajlar yolladı.
"Hayaller sadece kendilerine inananlar için amaçtır. Yaratıcı enerji benden akıyor ve yeni fikirler için bana ilham veriyor" mesajları verdi.
Jennifer Lopez, geçen Pazartesi single parçası Cambria El Paso'yı da Instagram hesabından paylaştı.
Öte yandan yıldız şarkıcının, yıllar sonra tekrar ilişki yaşamaya başladığı Ben Affleck ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor
OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu defa 51 yaşındaki şarkıcıyı kaybetmek istemediğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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