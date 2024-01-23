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    4. Zenginlerin yeni gözdesi: Lüks su! Normal sudan daha fazlasını içeriyor: Bir şişesi 9 bin 500 TL

    Zenginlerin yeni gözdesi: Lüks su! Normal sudan daha fazlasını içeriyor: Bir şişesi 9 bin 500 TL

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
    23.01.2024 20:52 | Son Güncelleme:
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    Dünyada zenginler arasında yeni bir trend başladı. Yeni gözde olan 'lüks su' için zenginler bir şişesine binlerce TL ödüyor. Söz konusu su, standart maden veya musluk suyundan çok daha fazlasını içerirken, uluslararası tadım yarışmaları düzenlenerek dünyanın dört bir yanındaki su üreticileri bir araya geliyor.

    Ne altına sarılmış bir et, ne de altın tozu serpiştirilmiş bir kahve... Bahsedilen ise sadece bir şişe su ama öyle bilinen bir sudan değil. Çünkü bir şişenin fiyatı tam 9 bin 500 TL.


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    NORMAL SUDAN FAZLASINI İÇERİYOR

    NORMAL SUDAN FAZLASINI İÇERİYOR

    Zenginlerin yeni gözdesi lüks su... Söz konusu su, standart maden veya musluk suyundan çok daha fazlasını içeriyor. Lüks suyun bir şişesi için binlerce TL ödeniyor.

    Tıpkı şarap tadımcıları gibi, su tadımcıları da var. Onların işi farklı suyu tadıp mineral, tat ve ağızda bıraktıkları hisleri sınıflandırmak.

    BİR ŞİŞE SU 9 BİN 500 TL

    BİR ŞİŞE SU 9 BİN 500 TL

    Bir su uzmanı ve tadım danışmanı, kendini geliştirmek isteyenlere eğitim veriyor, çeşitli suyu tattırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilmiş su koleksiyonuna sahip. Bunlar musluk suyundan şişesi 318 dolar yani 9 bin 500 TL'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor.

    Ekran görüntüsü 2024-01-23 203859

    Ekran görüntüsü 2024-01-23 203859

    Uluslararası tadım yarışmaları düzenlenerek dünyanın dört bir yanındaki su üreticileri bir araya geliyor. Katılanları çoğu da ücra köşelerde üretim yapan aile şirketleri oluyor.

    YENİ TRENDE TEPKİ BÜYÜK

    YENİ TRENDE TEPKİ BÜYÜK

    Sözcü TV'de yer alan habere göre dünyada bir yudum su bulamayan milyarlarca insan varken bu kadar temel bir ihtiyacın üzerinden böylesine para kazanılmasına tepki büyük.

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    su
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