Zenginlerin yeni gözdesi: Lüks su! Normal sudan daha fazlasını içeriyor: Bir şişesi 9 bin 500 TL

Ne altına sarılmış bir et, ne de altın tozu serpiştirilmiş bir kahve... Bahsedilen ise sadece bir şişe su ama öyle bilinen bir sudan değil. Çünkü bir şişenin fiyatı tam 9 bin 500 TL.
Zenginlerin yeni gözdesi lüks su... Söz konusu su, standart maden veya musluk suyundan çok daha fazlasını içeriyor. Lüks suyun bir şişesi için binlerce TL ödeniyor.
Tıpkı şarap tadımcıları gibi, su tadımcıları da var. Onların işi farklı suyu tadıp mineral, tat ve ağızda bıraktıkları hisleri sınıflandırmak.
Bir su uzmanı ve tadım danışmanı, kendini geliştirmek isteyenlere eğitim veriyor, çeşitli suyu tattırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilmiş su koleksiyonuna sahip. Bunlar musluk suyundan şişesi 318 dolar yani 9 bin 500 TL'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor.
Uluslararası tadım yarışmaları düzenlenerek dünyanın dört bir yanındaki su üreticileri bir araya geliyor. Katılanları çoğu da ücra köşelerde üretim yapan aile şirketleri oluyor.
Sözcü TV'de yer alan habere göre dünyada bir yudum su bulamayan milyarlarca insan varken bu kadar temel bir ihtiyacın üzerinden böylesine para kazanılmasına tepki büyük.