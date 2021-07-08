27 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile evlendi. Peki Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tolga Akış ne iş yapıyor? Tolga Akış ile Zeynep Batık uzun süredir beraberdi. İşte ayrıntılar...