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Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tolga Akış ne iş yapıyor?

08.07.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, Yolga Akış ile evlendi. Bunun ardından "Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış kimdir, kaç yaşında ve nereli?" , "Tolga Akış ne iş yapıyor?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Tolga Akış Zeynep Batık'ın menajeridir. İşte ayrıntılar...

27 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile evlendi. Peki Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tolga Akış ne iş yapıyor? Tolga Akış ile Zeynep Batık uzun süredir beraberdi. İşte ayrıntılar...

Tolga Akış kimdir?

1984 Bursa doğumlu Tolga Akış 37 yaşındadır. Üniversite için İstanbul'a gelmiş ve genç yaşta İstanbul'da çalışmaya başlamıştır.
Akış kariyerine TV prodüksiyonu ile başlamıştır. 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etmiştir.
İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yapmıştır.
Tolga Akış şu anda 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetmektedir. Reklam alanında önemli işler yapmış ve ünlü isimlerle beraber çalışmıştır.
Tolga Akış ve Zeynep Bastık uzun süredir birlikteydiler. Akış geçen günlerde Bastık'a evlenme teklifi etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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