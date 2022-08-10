İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'ndaki hırdavat dükkanında bir gün arayla ikinci kez yangın çıktı.
Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 8. Cadde'de bulunan ve dün akşam saatlerinde yangın çıkan hırdavat dükkanında, bugün yeniden alevler yükseldi.
Polis bölgede önlem alırken, iş yerinin malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın
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