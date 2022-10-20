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Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

20.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçiler, Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için dua etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 41 işçi için Zonguldak'taki Üzülmez Müessesesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasına girmeye hazırlanan işçiler, vefat eden madenciler için dua etti. İşçiler, daha sonra ocağa inerek görevlerine başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, yaptığı açıklamada, yaşanılan acının tarifsiz olduğunu belirterek, "Geçen hafta 41 arkadaşımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm uyarı ve önlemlere riayet edelim. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, şube ve kurum yöneticileri katıldı.

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

Zonguldak'ta madenciler patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

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patlama İşçi Madenci Zonguldak Amasra maden ocağı dua

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