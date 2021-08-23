Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bunun üzerine ağa da topraklarını elden çıkarır ve İstanbul'a gider. Ancak şehir yaşamına uyum sağlayamayan ağa, elindeki mallarını kısa sürede tüketir. Karısı tarafından terk edilen ağa en sonunda kendisini yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine koyulur.