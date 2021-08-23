Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

1985'de yayınlanan Züğürt Ağa filmi Show TV ekranlarında 00.15'te yerini alacak. Yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen'in yer aldığı, hikayesinin ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Züğürt Ağa filminin başrolünde usta oyuncu Şener Şen yer alıyor. İşte Züğürt Ağa filminin konusu ve oyuncuları...
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU
Züğürt Ağa filminde Türkiye'de feodalizmin çöküşü anlatılıyor. Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmayınca ve kuraklık baş gösterince köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a doğru yola koyulur.
Bunun üzerine ağa da topraklarını elden çıkarır ve İstanbul'a gider. Ancak şehir yaşamına uyum sağlayamayan ağa, elindeki mallarını kısa sürede tüketir. Karısı tarafından terk edilen ağa en sonunda kendisini yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine koyulur.
ZÜĞÜRT AĞA NEREDE ÇEKİLDİ?
Züğürt Ağa filminin çekimleri Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü’nde gerçekleşti.
ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI
* Şener Şen - Ağa
* Bahri Selin - Abdo Ağa
* Erdal Özyağcılar - Kekeç
* Ayla Arslancan
* Celal İpek
* Füsun Demirel - Zana
* Funda Çakmaktaş
* Filiz Küçüktepe
* Celal Yassıtaş
* Ali Osman Okumuş
* Ali Rıza Canoluk
* Hamdiye Turan
* Sabah Ayşavkı
* Habil Yenici
* Kadir Yılmaz
* Ahmet Yutmaz
* Kemal İnci
* Atilla Yiğit - Hirpit
* Nilgün Nazlı - Kiraz
* Can Kolukısa - Kahya
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