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Galeriden otomobil çaldı, pişkinliği ağızları açık bıraktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 21.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Konya'da bir galeriye girerek 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki Ekrem Satılmış ile 21 yaşındaki Salih Ekici, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Pişkinliği ile 'Pes' dedirten hırsızlar, adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız' dedi.

Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesindeki galeride meydana geldi. Ekrem Satılmış ve Salih Ekici, iddiaya göre, pencereyi zorlayarak, içeri girdi. Galeri önünde park halindeki araçlardan birinin anahtarını alan ikili, bindikleri otomobili çalıştırıp, akaryakıt aldıktan sonra ilçede dolaşmaya başladı. Yakıtı biten ikili, otomobili boş arazide bırakıp, tekrar galeriye döndü. Bu kez başka otomobili çalan Satılmış ve Ekici, plakasını söküp, Ankara'ya gitti.

ÇALINTI OTOMOBİLLE YOL KONTROLÜNE TAKILDI

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urada çalıntı otomobile, başka aracın plakasını takan ikili, 19 Mart'ta Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Konya- Ankara yolunda, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan polis ekipleri, 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan ikili, araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu araç durdurulup, içindeki Ekrem Satılmış ve Salih Ekici gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin, galeriden çalındığı, üzerindeki plakanın da Ankara'dan çalındığı saptandı.

'CEZAEVİ BİZİM'

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Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Ekrem Satılmış, otomobilleri kendilerinin çaldığını itiraf etti. Salih Ekici ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem Satılmış, görüntü çeken gazetecilere, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız" dedi.

Salih Ekici ve Ekrem Satılmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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