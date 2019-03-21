Galeriden otomobil çaldı, pişkinliği ağızları açık bıraktı

Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesindeki galeride meydana geldi. Ekrem Satılmış ve Salih Ekici, iddiaya göre, pencereyi zorlayarak, içeri girdi. Galeri önünde park halindeki araçlardan birinin anahtarını alan ikili, bindikleri otomobili çalıştırıp, akaryakıt aldıktan sonra ilçede dolaşmaya başladı. Yakıtı biten ikili, otomobili boş arazide bırakıp, tekrar galeriye döndü. Bu kez başka otomobili çalan Satılmış ve Ekici, plakasını söküp, Ankara'ya gitti.

ÇALINTI OTOMOBİLLE YOL KONTROLÜNE TAKILDI

urada çalıntı otomobile, başka aracın plakasını takan ikili, 19 Mart'ta Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Konya- Ankara yolunda, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan polis ekipleri, 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan ikili, araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu araç durdurulup, içindeki Ekrem Satılmış ve Salih Ekici gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin, galeriden çalındığı, üzerindeki plakanın da Ankara'dan çalındığı saptandı.