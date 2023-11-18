Galler, Ermenistan'ı geçemedi ve liderlik şansını kaybetti! A Milli Takım'a ise müjde...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasında Türkiye'nin lider durumda bulunduğu D Grubu'nda, Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Galler, gruptan çıkma şansını zora soktu.

Galler'i konuk eden Ermenistan, Zelarayan'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken 45+2'de Tiknizyan'ın kendi kalesine attığı gol ile maça beraberlik geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

A MİLLİ TAKIM'A MÜJDE

Bu sonuçla 11 paunlı Galler'in, D Grubu'nda 16 puanı bulunan Türkiye'nin önünde grubu lider bitirme şansı kalmadı. Galler, gruptaki son maçında Türkiye'yi konuk edecek.

Grupta son 2 maçı öncesinde 10 puanı bulunan Hırvatistan, bu akşam deplasmanda Letonya'yı yenemez ise Türkiye, Galler'e karşı deplasmanda son maçına çıkmadan liderliği garantilemiş olacak.





