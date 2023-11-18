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Galler, Ermenistan'ı geçemedi ve liderlik şansını kaybetti! A Milli Takım'a ise müjde...

18.11.2023 19:35 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan, konuk ettiği Galler ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorun ardından liderlik şansı kalmayan Galler, turnuvaya yükselme ihtimalini de zora soktu. Öte yandan Hırvatistan, bu akşam deplasmanda Letonya'yı yenemez ise Türkiye, Galler'e karşı deplasmanda son maçına çıkmadan liderliği garantilemiş olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasında Türkiye'nin lider durumda bulunduğu D Grubu'nda, Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Galler, gruptan çıkma şansını zora soktu.

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Galler'i konuk eden Ermenistan, Zelarayan'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken 45+2'de Tiknizyan'ın kendi kalesine attığı gol ile maça beraberlik geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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Bu sonuçla 11 paunlı Galler'in, D Grubu'nda 16 puanı bulunan Türkiye'nin önünde grubu lider bitirme şansı kalmadı. Galler, gruptaki son maçında Türkiye'yi konuk edecek.

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Grupta son 2 maçı öncesinde 10 puanı bulunan Hırvatistan, bu akşam deplasmanda Letonya'yı yenemez ise Türkiye, Galler'e karşı deplasmanda son maçına çıkmadan liderliği garantilemiş olacak.

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