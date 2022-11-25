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Galler - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Galler - İran maçında ilk 11’leri!

25.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler – İran karşılaşması bugün Katar’da oynanacak. Dünya Kupası kapsamında yapılacak maçın muhtemel ilk 11’leri ise belli oldu. Ahmed Bin Ali Stadyumunda oynanacak karşılaşmaya yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. İki ekip geçtiğimiz hafta galibiyetle tanışamamıştı. Peki Galler – İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ilk 11’leri...

Galler - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Galler - İran maçında ilk 11’leri!

Galler – İran karşılaşması bugünün ilk Dünya Kupası maçı olacak. 25 Kasım Cuma günü oynanacak maçta iki ekip galibiyet için mücadele edecek. Mücadeleyi Guatemala’dan Mario Escobar yönetiyor. Galler geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri ile 1-1 berabere kalırken, İran ise İngiltere’den 6-2’lik yenilgiyle ayrılmıştı. 3 puana ulaşmak isteyen iki ekibin karşılaşması bugün saat 13:00’da yayınlanacak. İşte merak edilen muhtemel 11’ler...

GALLER - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galler – İran karşılaşması bugün saat 13:00’da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galibiyetle tanışmak isteyen iki takımın mücadelesine yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. Galler’de Gareth Bale ilk 11’de yer alacak ve karşılaşmaya damga vurması bekleniyor.

GALLER İRAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Morrell, Williams, Bale, James, Moore.

İran: H.Hosseini, Moharrami, Pouraliganji, M.Hosseini, Mohammadi, Jahanbakhsh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajisafi, Amiri, Taremi.

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Galler 2022 dünya kupası

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