Galler - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Galler - İran maçında ilk 11’leri!

Galler – İran karşılaşması bugünün ilk Dünya Kupası maçı olacak. 25 Kasım Cuma günü oynanacak maçta iki ekip galibiyet için mücadele edecek. Mücadeleyi Guatemala’dan Mario Escobar yönetiyor. Galler geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri ile 1-1 berabere kalırken, İran ise İngiltere’den 6-2’lik yenilgiyle ayrılmıştı. 3 puana ulaşmak isteyen iki ekibin karşılaşması bugün saat 13:00’da yayınlanacak. İşte merak edilen muhtemel 11’ler...

GALLER - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galler – İran karşılaşması bugün saat 13:00’da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galibiyetle tanışmak isteyen iki takımın mücadelesine yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. Galler’de Gareth Bale ilk 11’de yer alacak ve karşılaşmaya damga vurması bekleniyor.

GALLER İRAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Morrell, Williams, Bale, James, Moore.

İran: H.Hosseini, Moharrami, Pouraliganji, M.Hosseini, Mohammadi, Jahanbakhsh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajisafi, Amiri, Taremi.

