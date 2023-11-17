SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgisi

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgisi

17.11.2023 13:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Türkiye maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı'mız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanacak. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler Türkiye maçı hangi kanalda? İşte milli maçın canlı yayın bilgisi...

Galler Türkiye maçının günü, saati ve kanalı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. A Milli Takımı'mız EURO 2024 elemeleri D grubu son karşılaşmasından rakibini yenip grup lideri olarak turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Birçok kişi internette "Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Galler Türkiye maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı 21 Kasım Salı saat 22:45'te başlayacak

Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Şifresiz ekrana gelecek olan Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. Türkiye, Galler karşısında gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edecek.

Grupta 7 maç sonunda 16 puan toplayan A Milli Futbol Takımı'mız lider konumda. Grupta 6 maça çıkan rakibi ise 18 Kasım tarihinde Ermenistan deplasmanında ter dökecek. . Hırvatistan ise Letonya deplasmanında olacak. Grubun son karşılaşmaları ise Hırvatistan-Ermenistan, Galler-Türkiye arasında oynanacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi ancak filmlerde olur!Böylesi ancak filmlerde olur!
Hakeme kafa attı, 6 ay hapis cezası verildi!Hakeme kafa attı, 6 ay hapis cezası verildi!
Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
galler türkiye maçı ne zaman atan maçı yayınlanacak maçın maç,
En Çok Okunan Haberler
Kocatepe Camii'ndeki tartışmalı fotoğraflar sonrası karar verildi!

Kocatepe Camii'ndeki tartışmalı fotoğraflar sonrası karar verildi!

Halil Konakcı hakkında dikkat çeken karar!

Halil Konakcı hakkında dikkat çeken karar!

Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!

Böylesi ancak filmlerde olur!

Böylesi ancak filmlerde olur!

İsrail'e büyük protesto!

İsrail'e büyük protesto!

Arda Güler, Türkiye'ye geldi! Sorulan sorunun ardından başını öne eğdi

Arda Güler, Türkiye'ye geldi! Sorulan sorunun ardından başını öne eğdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.