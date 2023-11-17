Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgisi

Galler Türkiye maçının günü, saati ve kanalı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. A Milli Takımı'mız EURO 2024 elemeleri D grubu son karşılaşmasından rakibini yenip grup lideri olarak turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Birçok kişi internette "Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Galler Türkiye maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı 21 Kasım Salı saat 22:45'te başlayacak

Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Şifresiz ekrana gelecek olan Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. Türkiye, Galler karşısında gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edecek.

Grupta 7 maç sonunda 16 puan toplayan A Milli Futbol Takımı'mız lider konumda. Grupta 6 maça çıkan rakibi ise 18 Kasım tarihinde Ermenistan deplasmanında ter dökecek. . Hırvatistan ise Letonya deplasmanında olacak. Grubun son karşılaşmaları ise Hırvatistan-Ermenistan, Galler-Türkiye arasında oynanacak.





