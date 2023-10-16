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Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2024 elemeleri A Milli Takım maç programı

16.10.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Galler Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. A Milli Takımı'mız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Letonya'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar maçtan 4-0 üstünlükle ayrıldı. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galler Türkiye maçı ile ilgili araştırmalar, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mızın Letyonya'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından hız kazandı. Letonya mücadelesi sonrası gözler Galler Türkiye maçının tarihine çevrildi. İşte Galler Türkiye maçının tarihi, saati ve kanalı...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galler Türkiye maçı 11 Kasım 2023 tarihinde oynanacak. Maç, saat 22:45'te başlayacak.

A Mili futbol Takımı'mız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8. ve son mücadelesine çıkmış olacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. Bilindiği üzere milli maçlar TRT 1, TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekrana geliyor.

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