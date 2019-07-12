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Game of Thones'un bütün oyuncuları siyahi olsaydı nasıl olurdu?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 12.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

8. sezonuyla final yapan finaliyle hayranlarını yasa boğan efsane dizi Game of Thrones oyuncularında tüm aktörler siyahi olsaydı nasıl olurdu?

Game of Thones'un bütün oyuncuları siyahi olsaydı nasıl olurdu?

Efsane dizi Game of Thrones, 8. sezonuyla geçtiğimiz aylarda final yapmıştı. Final sezonu hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da dizinin yankıları sürmeye ve dizi ile ilgili konular konuşulmaya devam ediyor. Bir kişi dizinin tüm oyuncularının siyahilerden oluşsaydı nasıl görünürdü diye düşünmüş ve ortaya böyle bir cast çıkmış.

İşte Game of Thrones'un siyahi kadrosu...

Idris Elba - Jaime Lannister

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Giancarlo Esposito - Little Finger

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Chadwick Boseman - Jon Snow

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Keith David - Tywin Lannister

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Jeffrey Wright - Varys

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Denzel Washington - Eddard Stark

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Kerry Washington - Cersei Lannister

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Zoe Kravitz - Margery Tyrell

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Daniel Kaluuya - Theon Greyjoy

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Michael Kenneth Williams - Ser Bronn Of The Blackwater

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Morgan Freeman - Aemon Targaryen

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Lakeith Stanfield - Robb Stark

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Leslie Jones - Brienne Of Tarth

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Winston Duke - Tormund Giantsbane

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Lupita Nyong'o - Melisandre

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Michael Ealy - Ramsay Bolton

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Tessa Thompson - Daenerys Targaryean

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Marsai Martin - Lyanna Mormont

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Zendaya - Ygritte

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Sterling K Brown - The Night King

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Letitia Wright - Meera Reed

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Amandla Stenberg - Arya Stark

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Cicely Tyson - Olenna Tyrell

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Angela Bassett - Catelyn Stark

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Tracee Ellis Ross - Lyssa Arryn

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Yara Shahidi - Sansa Stark

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John Boyega - Gendry

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Mahershala Ali - Ser Jorah Mormont

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Bryshere Gray - Joffrey Barratheon

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Djimon Hounsou - Jaqen H'ghar

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Lena Waithe - Yara Greyjoy

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Djimon Hounsou - The Mad King Aerys

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Jaden Smith - Bran Stark

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Billy Porter - Oberyn Martell

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Rihanna - Ellaria Sand

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Chiwetel Ejiofor - Tyrion Lannister

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