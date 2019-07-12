Game of Thones'un bütün oyuncuları siyahi olsaydı nasıl olurdu?

Efsane dizi Game of Thrones, 8. sezonuyla geçtiğimiz aylarda final yapmıştı. Final sezonu hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da dizinin yankıları sürmeye ve dizi ile ilgili konular konuşulmaya devam ediyor. Bir kişi dizinin tüm oyuncularının siyahilerden oluşsaydı nasıl görünürdü diye düşünmüş ve ortaya böyle bir cast çıkmış.

İşte Game of Thrones'un siyahi kadrosu...

Idris Elba - Jaime Lannister

Giancarlo Esposito - Little Finger

Chadwick Boseman - Jon Snow

Keith David - Tywin Lannister

Jeffrey Wright - Varys

Denzel Washington - Eddard Stark

Kerry Washington - Cersei Lannister

Zoe Kravitz - Margery Tyrell

Daniel Kaluuya - Theon Greyjoy

Michael Kenneth Williams - Ser Bronn Of The Blackwater

Morgan Freeman - Aemon Targaryen

Lakeith Stanfield - Robb Stark

Leslie Jones - Brienne Of Tarth

Winston Duke - Tormund Giantsbane

Lupita Nyong'o - Melisandre

Michael Ealy - Ramsay Bolton

Tessa Thompson - Daenerys Targaryean

Marsai Martin - Lyanna Mormont

Zendaya - Ygritte

Sterling K Brown - The Night King

Letitia Wright - Meera Reed

Amandla Stenberg - Arya Stark

Cicely Tyson - Olenna Tyrell

Angela Bassett - Catelyn Stark

Tracee Ellis Ross - Lyssa Arryn

Yara Shahidi - Sansa Stark

John Boyega - Gendry

Mahershala Ali - Ser Jorah Mormont

Bryshere Gray - Joffrey Barratheon

Djimon Hounsou - Jaqen H'ghar

Lena Waithe - Yara Greyjoy

Djimon Hounsou - The Mad King Aerys

Jaden Smith - Bran Stark

Billy Porter - Oberyn Martell

Rihanna - Ellaria Sand

Chiwetel Ejiofor - Tyrion Lannister





