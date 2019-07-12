Game of Thones'un bütün oyuncuları siyahi olsaydı nasıl olurdu?

Efsane dizi Game of Thrones, 8. sezonuyla geçtiğimiz aylarda final yapmıştı. Final sezonu hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da dizinin yankıları sürmeye ve dizi ile ilgili konular konuşulmaya devam ediyor. Bir kişi dizinin tüm oyuncularının siyahilerden oluşsaydı nasıl görünürdü diye düşünmüş ve ortaya böyle bir cast çıkmış.
İşte Game of Thrones'un siyahi kadrosu...
Idris Elba - Jaime Lannister
Giancarlo Esposito - Little Finger
Chadwick Boseman - Jon Snow
Keith David - Tywin Lannister
Jeffrey Wright - Varys
Denzel Washington - Eddard Stark
Kerry Washington - Cersei Lannister
Zoe Kravitz - Margery Tyrell
Daniel Kaluuya - Theon Greyjoy
Michael Kenneth Williams - Ser Bronn Of The Blackwater
Morgan Freeman - Aemon Targaryen
Lakeith Stanfield - Robb Stark
Leslie Jones - Brienne Of Tarth
Winston Duke - Tormund Giantsbane
Lupita Nyong'o - Melisandre
Michael Ealy - Ramsay Bolton
Tessa Thompson - Daenerys Targaryean
Marsai Martin - Lyanna Mormont
Zendaya - Ygritte
Sterling K Brown - The Night King
Letitia Wright - Meera Reed
Amandla Stenberg - Arya Stark
Cicely Tyson - Olenna Tyrell
Angela Bassett - Catelyn Stark
Tracee Ellis Ross - Lyssa Arryn
Yara Shahidi - Sansa Stark
John Boyega - Gendry
Mahershala Ali - Ser Jorah Mormont
Bryshere Gray - Joffrey Barratheon
Djimon Hounsou - Jaqen H'ghar
Lena Waithe - Yara Greyjoy
Djimon Hounsou - The Mad King Aerys
Jaden Smith - Bran Stark
Billy Porter - Oberyn Martell
Rihanna - Ellaria Sand
Chiwetel Ejiofor - Tyrion Lannister
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